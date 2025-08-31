¡Úµð¿Í¡Û6²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ÎºÍÌÚ¹À¿Í¤ò¤È¤é¤¨¤ë¡¡ÂåÂÇ¡¦Âç¾ëÂî»°¤«¤éÂ³¤¯Ï¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç°ìµ¤¤ËµÕÅ¾
¡þ¥×¥íÌîµå ¥»¡¦¥ê¡¼¥° ºå¿À-µð¿Í(31Æü¡¢¹Ã»Ò±à)
µð¿Í¤¬7²ó¡¢ÂÐ¤¹¤ëÀèÈ¯¡¦ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¤ò¤È¤é¤¨µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3²ó¤Ë¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤ÓÀèÀ©¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿µð¿Í¡£È¿·â¤ËÅ¾¤¸¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂÐ¤¹¤ëºå¿À¤ÎÀèÈ¯¡¦ºÍÌÚÅê¼ê¤ÎÁ°¤Ë6²ó¤Þ¤ÇÌµÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â7²ó¡¢1¥¢¥¦¥È¤«¤éµÈÀî¾°µ±Áª¼ê¤¬¥°¥é¥Ö¤òÃÆ¤¯¥·¥ç¡¼¥È¤Ø¤Î¶¯Îõ¤ÊÅö¤¿¤ê¤Ç½ÐÎÝ¡£¤µ¤é¤ËÂ³¤¯Ãæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¥Ò¥Ã¥È¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤Ç1¥¢¥¦¥È1¡¢3ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÂåÂÇ¡¦Âç¾ëÂî»°Áª¼ê¡£2µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤È¤é¤¨¡¢¥é¥¤¥È¤Ø¤ÎÆ±ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î°ìÂÇ¤Ç1ÎÝ¤Ë¤¤¤¿Ãæ»³Áª¼ê¤â°ìµ¤¤Ë¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¤¹¤ë¤â¡¢´Ö°ìÈ±¤Ç¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¡£¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤âÈ½ÄêÊ¤¤é¤º¡¢2¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â°ìµ¤¤ËÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ó¤Àµð¿ÍÂÇÀþ¡£Â³¤¯¼ãÎÓ³Ú¿ÍÁª¼ê¡¢ÂåÂÇ¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸Áª¼ê¤ÎÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç·Þ¤¨¤¿2¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢ºÍÌÚÅê¼ê¤Ï¹ßÈÄ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï6¤È2/3²ó¤Ç101µå¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ9¡¢Ã¥»°¿¶3¡¢3¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç¤·¤¿¡£µð¿ÍÂÇÀþ¤ÏÂ³¤¯2ÈÖ¼ê¡¦ÅçËÜ¹ÀÌéÅê¼ê¤Ë¸åÂ³¤¬ÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£