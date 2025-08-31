チャンネル登録者数1410万人を誇る魚専門の料理系人気YouTuber、きまぐれクック（34）が監修する毎年恒例のおせち「海手箱」が今年も数量限定で発売されることが31日までに発表された。

昨年の大好評を受けて今年は三段重にパワーアップ。YouTube動画でも話題を集めた希少な赤海老「カラビネーロ」など全52品を盛り込み、2026年のお正月を彩る過去最大ボリュームの豪華おせちとなるという。

きまぐれクックが厳選した海鮮食材を中心に、豪華で彩り豊かな品々を厳選。壱の重には香ばしい焼き魚や珍味など、お酒にも合う逸品。弐の重には「海の宝石箱」をテーマに、蟹やいくらをはじめとした豪華食材。「最後まで楽しめるお楽しみ箱」として、甘味と海鮮を織り交ぜた華やかな盛り合わせが用意されている。1セット4万8600円で、3〜4人前となっているという。

きまぐれクックは「おせちを監修しはじめて、もう3年になります。最初は『海鮮がうまいおせちってあんまりないな』『じゃあ、自分で作るか』っていう、シンプルなきっかけだったんです。でもやってみると、おせちってただおいしいだけじゃダメで。“正月らしさ”とか、“見た目の華やかさ”も大事だし、『家族や大切な人と囲んで楽しめるか？』ってことまで考えて、毎年ちょっとずつ改良して、ようやく今年は三段重にステップアップしました。味のバランスはもちろん、彩りや甘味、そして希少な海の幸も加えて、『開けた瞬間ワクワクする重箱』になったと思います。正月に、『なにこれ、うまっ！』って笑ってもらえたら最高です。今年も『海手箱』をぜひお楽しみください！」とコメントした。

購入者限定特典として、同封のQRコードから「きまぐれクックによる特別解説動画」も視聴可能という。おせちは「かねこ道具店 海手箱2026特設ページ」などから購入可能で、配送日は12月30日から。予定数に達し次第受付終了となる。

きまぐれクックは地元の愛知県知多半島を拠点に活動し、調理師だった両親の影響から自然と身についていた魚さばきなどの動画が人気のクリエーター。今後は「視聴者さんとふれあう場がほしい」と愛知・常滑市内に鮮魚などの販売所と食堂が併設された施設も開業予定で、さらに地元も盛り上げていく。