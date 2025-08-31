「グラビアやデジタル写真集の黒髪姿を喜んでくださる方が多くて、嬉しい！」

俳優、声優、DJとマルチに活躍するつんこ。最近は「レアな黒髪姿」が話題に。さまざまな肩書を持つつんこだが、コスプレイヤーとしても活動している。コスプレは彼女の原点ともいえる活動で、コミケでも大胆な写真集を販売している。

「意識していることは、下品にならないことです。よい体型を見せることは当たり前として、作品のイメージでは、上品なセクシーさと美しさの両立のようなところを狙っています」

たしかに、どんなに過激な衣装を身に纒っても、どこか品があるのがつんこの魅力。そんなつんこは、いま「モテ期」を迎えているという。

「プライベートな意味ではなく、仕事的なモテ期です！ 芸能活動を始めた時期が遅かったので、キャリアは長くないのですが、もういい年齢なんです（笑）。それでも、いまいちばんファンの方が増えてきている気がして、モテ期って自称しています」

つんこのモテ期は、まだまだ続きそうだ。

つんこ

T162・B88W62H89 学生時代からコスプレイヤーとして活動後、2019年に音楽プロジェクト『D4DJ』に登場する燐舞曲の「三宅葵依」役で声優デビュー。俳優、DJ、モデル、コスプレイヤーとしても活動。公式YouTubeチャンネル「人生詰んだを信じろチャンネル」で動画を投稿中。そのほか最新情報は、公式X（@tsunko_p）、公式Instagram（@tsunko_p）にて

※FLASHデジタル写真集 つんこ 『黒髪の誘惑』『かわいく、やわらかく』『贅沢な時間』が各電子書店で発売中

写真・木村哲夫

スタイリスト・松村麻生

ヘアメイク・つばきち