アイドルグループ・つばきファクトリーを卒業から1年、グラビアで活躍を始めた新沼希空。その透き通る肌と、成長した大人の表情にファンは驚いた。

「女性のファンの方が雑誌を買ってくれて、『大人びていて、こんな一面もあるんだね』って感想を伝えてくれました。嬉しかったなぁ」

じつは、全国の神社を巡るのが趣味のひとつだという。

「私のお勧めは京都の貴船神社です。山奥にある神社ですが、とても強いパワースポット。居心地がいいんです。皆さんもネットで自分に合う神社を探してみてください」

新境地に飛び出して、希空ファンが増えそうだ。

にいぬまきそら

25歳 1999年10月20日生まれ 愛知県出身 T161 2013年9月にハロプロ研修生に加入。2017年2月つばきファクトリーとしてメジャーデビュー。2023年11月つばきファクトリー2代目リーダーに就任。2024年6月つばきファクトリー、ハロー！プロジェクトを卒業。趣味は神社巡りと競走馬を見ること。渋谷クロスFMで毎月第4水曜日『希空の乙女倶楽部・』（17時〜17時50分）にレギュラー出演中。そのほか最新情報は、公式X（＠Kisora_Niinuma_）、Instagram（@kisora_niinuma.official）にて

写真・市川秀明

スタイリスト・鮎川恵子

ヘアメイク・ムロゾノケイト（GiGGLE）