¡¡¢¡¥í¥Ã¥Æ4¡½3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê31Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬µÕÅ¾Éé¤±¤Ç2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¾¾ËÜÀ²¤¬2²óÅÓÃæ3¼ºÅÀ¤Ç4ÇÔÌÜ¡£ÁöÎÝ¥ß¥¹¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥ß¥¹¤Ê¤É¤âÁê¼¡¤®¡¢Ëè²ó¤Î14°ÂÂÇ¤òÀ¸¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿2°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë2ÆüÏ¢Â³¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¥²¡¼¥àº¹¤Ï1¤Î¤Þ¤Þ¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢ºòÆü¤âº£Æü¤â¾¡¤Á¥²¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤âÉé¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤Ï±¿¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¦¡£¤Ç¤âº£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤½¤Î±¿¤Ë¤â¸«Êü¤µ¤ì¤ë¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£