J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î´äºêÍª¿Í¤¬¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ÇÁÛÄê³°¤ÎÅÓÃæ¸òÂå¡¡¥×¥íÆþ¤ê¸åÄ¹´üÎ¥Ã¦¤Ê¤·¤Î¥¿¥Õ¥¬¥¤¤¬¤Þ¤µ¤«¡Ä
¡¡¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè28Àá¡¡Çð¡½Ê¡²¬¡Ê31Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦»°¶¨¥Õ¥í¥ó¥Æ¥¢Çð¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Ç9ÀïÉé¤±¤Ê¤·¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤Ï¡¢º£µ¨¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬Â¿¤¤´äºêÍª¿Í¤ò1¥È¥Ã¥×¤ËÅÐÍÑ¡£¤È¤³¤í¤¬Á°È¾22Ê¬¤¹¤®¤ËÉé½ý¤¬¤¢¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¡¢°ì»þ¤ÏÃ´²Í¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£¼«¤éÊâ¤¤¤Æ¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ë½Ð¤¿¤¬¡¢ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤ÇÍèµ¨¤ÎÀµ¼°²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÜºê»º¶È·Ð±ÄÂç¤Îº´Æ£ñ¥Ç·²ð¤È¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡´äºê¤ÏÄ»À´¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿ºòµ¨¡¢¥Á¡¼¥à¤ÇÍ£°ìJ1¥ê¡¼¥°Á´38»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£º£µ¨¤â¥ê¡¼¥°Àï¤ËÁ´»î¹ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¿¡£¥×¥íÆþ¤ê¸åÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É²ø²æ¤Ë¶¯¤¤Áª¼ê¤À¤±¤Ë¡¢ÁÛÄê³°¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£