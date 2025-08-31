¡Ö¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¡×àÁêËÀá¿·¥·¡¼¥º¥óPV¸ø³«¤Ëà3ÂåÌÜÁêËÀáË¾¤àÀ¼¡Ö¥«¥¤¥È¤ÈÂÐÌÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¥«¥¤¥È¤¯¤ó¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤½¤í¤½¤í¤É¤¦¤«¥«¥¤¥È·¯¤ò¡Ä¡×
season24¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤Ë¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¿åÃ«Ë¤¬¼ç±é¤Î·º»ö¥É¥é¥Þ¡ÖÁêËÀ¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥ºÍ½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢SNS¤Ç¤Ïà¹ÃÈåµýá¤ÎÉü³è¤òË¾¤àÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¹ÃÈåµý(°¦¾Î¡§¥«¥¤¥È)¤Ïseason11¡Á13¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¿ù²¼±¦µþ¤Î3ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ëÁêËÀ¡£·àÃæ¤Ç¤Ïseason13¤Î½ªÈ×¤Ë¤¤¤ï¤æ¤ëà¥À¡¼¥¯¥Ê¥¤¥È»ö·ïá¤ÇÄ¨²üÌÈ¿¦¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤âÉþÌòÃæ¡£
¡¡¹ÃÈå¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀ®µÜ´²µ®¡£2016Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢25Ç¯3·î¤ÎÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡Ö»à¤Ì¤Û¤É°¦¤·¤Æ¡×(ABEMA)¤Ç¼çÌò¤ò±é¤¸ÇÐÍ¥³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
¡¡À®µÜ¤¬ÇÐÍ¥³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢SNS¤Ç¤ÏÀ®µÜ¤Î½Ð±é¤òË¾¤àÀ¼¤¬¡£¡Ö¥«¥¤¥È¤ÈÂÐÌÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¥«¥¤¥È¤¯¤ó¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤½¤í¤½¤í¤É¤¦¤«¥«¥¤¥È·¯¤ò¡Ä¡×¡ÖÀ®µÜ´²µ®¤µ¤ó°ìÅÙ¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¹ÃÈåµý¤Ç¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÃÂÀ¸25¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë¡ÖÁêËÀseason24¡×¤Ï¡¢10·î¤«¤éËè½µ¿åÍË¸á¸å9»þ¤«¤éÊüÁ÷Í½Äê¡£