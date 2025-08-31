Photo: 小暮ひさのり

電力と携帯への不安、なくなります。

現代において、スマホは情報の入手・発信に必要不可欠。スマホのバッテリー切れは世界との孤立を意味するので、どんなときも死守しないといけないライフライン。

非常時の備えとして、大容量モバイルバッテリーやポータブル電源を備えている人も多いと思うのですが、使い切ってしまえばただの文鎮。やはり、使用だけでなく供給も込みで「備えて」おくべきだと思います。

なので、Ankerの「Anker Solix PS30 Portable Solar Panel」をどうぞ。5,990円で無限のエネルギー（出力は控えめですが）が手に入ります。

携帯できるサイズと重量。2台同時充電、防水防塵にも対応

ソーラーパネルってここ数年でかなり進化していまして、パタパタと折りたたんで携帯できるモデルも増えていますが、これもそのひとつ。特徴としては…

・折りたたんでA4ノートサイズ、重量1.1kg ・最大出力は27W。スマホやモバイルバッテリーも充電できる（条件よければ2台同時も） ・防水／防塵で屋外での利用も強い ・カラビナを使ってバッグパックや壁にも装着もできる

となっています。

折りたたむとバッグに入っちゃうくらいにコンパクトになるのはいいですねー。USB-CとUSB-Aの2ポートを搭載しているのも、安心感かな。

最大出力は27Wですけど、これは理論値。それでも僕が試した時は約12W〜14Wほど出ていたので、スマホの充電なら十分。モバイルバッテリーに繋いでおけば、夜間使う分の電力を蓄えておくこともできそうですね。お日様が出ていれば無限にタダで充電できる安心感、確かに享受できました。

どうでしょう？ コレだ！なサイズと性能だと思いません？ レビューは以下をどうぞ。

