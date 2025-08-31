わざわざ食べに行きたい味がある。スパイスそばから群馬カレーまで、個性派カレー6店舗
連載「今週のカレーとスパイス」でお馴染み“カレーおじさん ＼(^o^)／”が、ひと月に食べたカレーとスパイス料理を振り返る月イチ企画。2025年8月は、わざわざ食べに行って損なしの、個性派カレー店を6店ご紹介。
【カレーおじさん＼(^o^)／の今月のカレーとスパイス】2025年8月を振り返る
猛烈な残暑、まだまだ暑さは続きそうです。暑い時期には暑い国の料理を食べるのが良いと言われますが、もはや日本も世界的に見ると夏に関しては相当暑い国に入るのではないでしょうか。だからこそ元々暑い国の料理だったカレーがさまざまな進化を遂げて愛されているのでしょう。今月もクロスボーダーなカレーをご紹介しました。
以上6店舗。どこも確固たる個性のあるお店ばかり。似たようなお店が無ければわざわざでもそこに食べに行くしかないわけで、だからこそ常連が付いて人気店となるのでしょう。
飲食店、特にカレーのお店は物価高で苦難の時代ですが、生き残りのヒントも隠されているかもしれませんね。
【第1週のカレーとスパイス】夏の間に食べておきたい！ マニアだけが知る“スパイスそば”の名店シェフが新店をオープン「そばと肴 禅」
京王よみうりランド駅近くにあった「手打蕎麦 はしば」のシェフが独立し、2025年5月5日、調布に「そばと肴 禅」をオープンさせました。
オープンからしばらくは店名の通り、そばと王道の酒肴で営業していましたが、夏の季節となり遂に僕の大好きなカレー系そばもスタートしました。
そば通の中には「カレーそばは、そばの香りが消されるから邪道」と語る方も少なからずいますが、こちらはそば自体もスパイスのひとつとしてとらえ、その香りも含めて全体の味を設計しているお店なので、邪道と思っている方にこそここのカレー系そばを食べてほしいです。
そば前にシェフおすすめの「おから」500円を頼んでみると、だしガラのうまみがしっかりと感じられ、ミョウガがのり爽やかで個性あるおいしさで早速素晴らしい。
カレー系そばは2種ありました。
まずは「ハモと夏野菜のラッサム蕎麦」1,800円。ラッサムとは南インド料理の酸味と辛味が特徴のカレースープ的な料理なのですが、冷製のラッサムにラタトゥイユ的な夏野菜とハモの天ぷらがのるという独創的すぎる冷やしそば。ハモ天もラタトゥイユもそれぞれおいしく、一緒に食べてさらにおいしい。
味変用のバジルソースもあるのですが、これもインド料理のライタ（ヨーグルトのサラダ）をイメージさせつつ、バジルでイタリアの風が吹きます。このさまざまな国の料理のテイストが混ざり合う中で、香りの良い朝天唐辛子がビシッと味を引き締めるという設計。
カオスなようでいて紛れもなくそばが主役であり、このそばがラッサムにもラタトゥイユにも負けない香りと喉越し。そばは自家製粉した十割のそば粉につなぎを一割入れた「外一」だからこそでしょう。
「豚バラとあずきのポークビンダルつけそば」1,800円も面白さとおいしさの共存が光る一品。ポークビンダルとはインド南西部ゴア地方の郷土料理で、酸味と辛味が特徴のカレー。
酸味と辛味というと先述したラッサムも同じなのですが、ベクトルの違う酸味であり辛味なので食べ比べるのも楽しいです。和風ポークビンダルーとも言えるつけ汁は温かく、冷製のラッサム蕎麦との対比もよく考えられていると感じました。
さらには「ミニ鶏キーマ丼」600円も。こちらはそばに合わせるミニカレー的な立ち位置なのですが、しっかりスパイシーでありながら、カツオ、昆布、椎茸のだしと隠し味に味噌でご飯と合うように設計されたもの。出汁キーマ的な趣もあり、これだけでもカレー専門店に負けないおいしさで「流石！」とうなりました。
スパイス系のそばは9月頃まで提供予定。具材や内容はその時期によって変わる場合もあるとのことですが、スパイスそばが無くともおからはじめ、さまざまな酒肴や鶏キーマ丼があるだけでも行く価値のあるお店です。いや、やはりこの唯一無二のスパイスそばを味わうべきなので、まずは夏のうちに行くことをおすすめします。
そば好きもスパイス好きも酒好きも楽しめるお店。どれも好きなら虜になることうけあいの新店です！
＜店舗情報＞
◆そばと肴 禅
住所 : 東京都調布市布田1-19-3
TEL : 080-6524-2250
【第2週のカレーとスパイス】ピンクのソースは何味？ ネパールの小籠包“モモ”の専門店が西新宿にオープン「MOMO Stand Tokyo 2nd」
広尾の知る人ぞ知る新感覚ネパール料理店「MOMO Stand Tokyo」が、西新宿に姉妹店の「MOMO Stand Tokyo 2nd」を2025年7月18日にオープンしました。
モモとはネパールの小籠包とも呼ばれる料理。皮で包んだ肉や野菜のあんを蒸したり揚げたりして食べる料理なのですが、全国各地でよく見かけるインドネパール系のお店の定番メニューともなっているものです。
こちらのお店ではそのモモにスタイリッシュな工夫を加えて提供するということで、お店の雰囲気からして他のネパール料理店とは一線を画すおしゃれで落ち着いた雰囲気です。
まずは「モモサワーセカンド」880円で乾杯。モモと言ってもこちらの場合は桃のこと。カルダモンと一緒に桃を漬け込んだお酒のサワーで、すっきりとした甘さが良い感じ。
「2nd ベジ モモ」682円は、じゃがいもなど野菜あんの温かいモモに冷たいビーツのソースをかけた、本店と違う2nd限定のスタイル。彩りも良く、前菜に持ってこいです。
「シーフードカレーモモ」682円はアサリをメインとした魚介あんのモモにホワイトソースをかけ、クミンパウダーをあしらったもの。クラムチャウダーカレーのようなフュージョンを感じます。
ちなみにモモは通常1人前2個ですが、2人で行くと1つずつ盛り付けて出してくれるホスピタリティもうれしいです。
「ポークセクワ」462円、「ラムセクワ」528円は、それぞれ焼き具合も程よく炭の香りが香ばしく、それがおいしさにつながっています。
〆の「ダルバート」はほっくりとした豆の歯応えを残したダルに、マイルドなラムカレー。どちらもリッチなテイストで、お店の雰囲気同様他のネパール料理店と一線を画すテイストです。
カウンター席のみならずテーブル席も充実。一人で行って軽く飲むも良し、グループで行ってさまざまなモモを食べ比べるも良し、さらにはデートにも使える雰囲気なので、色々なニーズに対応してくれます。
ネパール料理激戦区の大久保からも徒歩で行ける場所ですが、少し離れていて少し違うというのが楽しいです。
＜店舗情報＞
◆MOMO Stand Tokyo 2nd
住所 : 東京都新宿区西新宿8-1-7 M's Garden 西新宿 2F
TEL : 050-5456-8806
【第3週のカレーとスパイス】神田飲みの〆にカレー焼きそばはいかが？ ガード下の人気店が2軒隣に移転リニューアル「kitchen723」
神田駅から秋葉原駅をつなぐガード下の人気店「kitchen723」が、2025年7月23日（723の日！）に、2軒隣の店舗に移転しました。こちらの場所は元々kitchen723の姉妹店だった「Trieste」のあった場所で、kitchen723に統合移転という形となりました。
ランチ営業は無し（Trieste時代からランチに間借り営業していた「mami+spice」が継続してランチ営業）、kitchen723としては夜のみの営業となりました。
元々はバーだったため本来の姿になったというわけで、バーらしい「ちょい呑みセット」1,500円を。日替わりのスパイスおつまみ2つとドリンクのセットです。
この日のおつまみはゲーンハンレーと似ているようで少し違うタイ風ポークカレーと、ローストラム。どちらもスパイス料理としてレベルが高く、個性もあるおいしさです。飲み物はレモンサワーを選びましたが、こちらも炭酸の具合が心地よいです。
しっかり食べたい方は看板メニューの「723全のせカレーセット」1,800円がおすすめ。定番のチキンカレーと日替わりのカレーに副菜がのるワンプレートにドリンクがつくセットです。
ハーブの利いたヘルシーなチキンカレーは安心安定のおいしさ。比較的カロリーが低いというのもうれしいポイントです。もうひとつは海老カレーでしたが、こちらもシャバッとしたテクスチャで王道のスパイスカレーといった趣。ご飯はこんにゃく米を使用しているのでチキンカレー同様低カロリーです。
少し変わったものをつまみたい時は「カレー焼きそば」1,000円がおすすめ。
ごくごく普遍的なソース焼きそばに723のチキンカレーをかけたものなのですが、ソースとカレーの味の相性が良く、どんどん箸が進みます。
「ラムとポークのスパイス肉団子」800円もインド料理のコフタと家庭料理のミートボールの間くらいの着地が楽しいです。
1階は立ち飲みスペース、2階にはテーブル席もありますが、女将なっちゃんのテンション高く楽しいトークも聞ける1階席が人気。外から見て混んでいるように見えても2階は空いているということも少なからずありますから、一声かけてみてください。
カレー激戦区神田エリアの個人的お気に入り店。今後も通い続けたいお店です。
＜店舗情報＞
◆kitchen723
住所 : 東京都千代田区鍛冶町2-11-17 c-3
TEL : 070-1370-8712
【第4週のカレーとスパイス】みんな待ってた！ 流浪の間借りカレー店「ラナンクルス」が念願の独立店舗をオープン
新宿歌舞伎町のホストクラブ的なバーの間借りカレー店としてスタートし、その場所の物珍しさのみならず、有名カレー研究家や人気店シェフも通った埼玉のスリランカ料理教室「紅茶屋さん」をはじめ、大阪を代表するカレーの名店のシェフたちに薫陶を受けたからこその実力の高さもあいまって瞬く間に行列の人気店となった「ラナンクルス」。その後、同じ歌舞伎町や新宿界隈で流浪の間借り営業を続けていましたが、2025年7月16日、遂に独立し自身の店舗を落合駅近くでスタートさせました。
通りから少し脇に入ったお店の場所は少しわかりにくいですが、だからこそ隠れ家のような雰囲気。店内はオーナーシェフのセンスの良さが随所に感じられる、おしゃれで落ち着いた空間となっています。（通常は店内写真撮影禁止ですが、今回は取材ということで特別に許可を得ました）
料理の内容は日替わり。ランチタイムはカレーを1種にするか2種にするか、それにトッピングするかどうかという選択肢です。「ゴラカポーク」1,700円をメインに「チキン」300円を追加、「平飼い有精卵のスパイスしょうゆ漬」180円をトッピングしていただきました。
副菜もたっぷりとのるスリランカスタイルですが、オーセンティックなスリランカ料理というよりは大阪スパイスカレーのようなオリジナルの工夫がある仕上がり。例えば出汁パリップにはしっかりと和だしの風味とうまみがあり、とうもろこしポタージュにはカルパシが香るという個性。
メインのゴラカポークはスリランカ的でゴラカの程よい酸味が豚肉のおいしさを引き立て、チキンもスリランカスタイルをもとにしながらも少し違う着地で、スパイシーすぎるものが苦手な方でも自然と受け入れられそうなテイスト。たまごは味玉のような形で満足度を上げてくれるトッピングです。
カレーにはプチドリンクもついてくるのですが、この日のドリンクは「コルトラーダ」というワイナリーの麦茶。細部にまでこだわりを感じます。
8月からは不定期で夜営業もスタート。「マトンキーマナッツのミニカレー」500円は追加カレーとしてももちろん良いのですが、夜にワインを飲みながらその酒肴として機能しそうなテイストでした。
お酒のみならずソフトドリンクもおすすめ。「ピリッと土器チャイ」350円は先述した埼玉は紅茶屋さんのルフナを使い（茶葉は日替わり）、クローブ、シナモン、カルダモンというマサラチャイの王道スパイスに加え、ブラックペッパーやティンブールも使っていてその刺激が甘やかなチャイと見事に止揚しています。器もシェフお手製ということで、それもまた素敵。
ようやく自身の根城を手に入れたということでますます張り切るシェフ。1店舗目から通っている僕から見ても、ひときわ楽しそうに働いている姿が印象的でした。メニューや営業情報はSNSをご確認ください。小さなお店なので3名以上のグループ来店はご遠慮くださいとのこと。1人で行っても良いですし、デートにも使えそうなお店ですよ。
＜店舗情報＞
◆RANUNCULS
住所 : 東京都中野区東中野4-26-12 佐藤ビル 1F
TEL : 不明の為情報お待ちしております
【第5週のカレーとスパイス】群馬の注目店編
北関東でカレーと言えば現地出身シェフの営むスリランカ料理やパキスタン料理の名店が思い浮かびますが、こと群馬県においては日本人シェフによるカレーのお店で注目すべき新店舗が少しずつ増えてきています。
今回はその中から2店舗、僕のお気に入り店をご紹介いたします。
注目の群馬カレーその1「オギノカレー」
藤岡市で2024年11月11日に開店したこちらのお店。近隣で営業していた「インド料理PUNJAB」のシェフが内容も新たにリニューアル移転したお店です。シェフは群馬を代表する高崎の老舗「ニューデリー・マハトマ」で修業後、そこで出会ったインド人シェフと共にパンジャブを立ち上げ、立ち退きに伴いご夫婦でオギノカレーをスタートしたという流れ。
パンジャブ時代から育んだ地域の農家とのつながりから、地産の野菜を積極的に使用したカレーやスパイスおつまみなど、昼も夜も楽しめるお店となっています。
ランチタイムの「あいがけカレー」1,650円は、その日のメニューから好きなものを選ぶ形。甘さ控えめの大人のバターチキン、ココナッツが印象的な南インド風キーマ、インド料理らしい濃厚なサグパニール、そしてマハトマ出身であることがうかがえるカシミールチキン、すべてがおいしいのですが特にカシミールが印象に残りました。
カシミールカレーと言えば日本のカレーの歴史を語る上で欠かせない湯島の老舗「デリー」の名物激辛カレーですが、シェフの修業した「ニューデリー・マハトマ」の前身は湯島デリーから派生した「デリース」です。そんな流れもあり群馬はカシミールカレーがおいしいお店が少なからず点在するのですが、こちらのカシミールは辛すぎず、デリーよりもとろみのあるテクスチャで、スパイスカレー的なアレンジのカシミールといった趣で初心者にもわかりやすく、激辛が苦手な方でも程よい辛さで食べやすい仕上がりでした。インド料理をスパイスカレー的にポップにした盛り付けと、正統派だからこその確かな腕。
300円追加でマンゴープリンがつくデザートランチというメニューもあり、このマンゴープリンがまた濃厚さと爽やかさが辛いカレーの後に良いです。
夜メニューも気になるものがたくさん。スパイスカレー好きもインドカレー好きも要チェックのお店です。
＜店舗情報＞
◆オギノカレー
住所 : 群馬県藤岡市森342-4 カトルセゾン 1F
TEL : 0274-33-9493
注目の群馬カレーその2「スパイスカレー MANTRA」
続いてご紹介するのは、東京のカレー激戦区のひとつ高円寺の人気店が2024年8月23日に桐生市に移転したお店。店名は高円寺時代同様「スパイスカレーMANTRA」。
シェフご夫妻の地元が桐生ということで、お子さんが誕生したのをきっかけに地元で育てようということになり、この地に移転してお店をスタートさせたとのこと。
MANTRAの特徴は副菜にイタリアンを感じるところ。この日の副菜はブロッコリーのアーリオオーリオ、アーリーレッドのアグロドルチェなど、イタリア料理がベースとなっているものが含まれ、ご飯の上には棒状のゼッポリーネ（ピザ生地を揚げたもの）があしらわれるという楽しさ。
「スパイスカレー2種盛り」1,200円は選べるカレーからラムと青唐辛子、根菜の赤味噌鶏キーマを選択。青唐辛子の辛さより爽やかな香りを立たせた着地が絶妙で、味噌の奥深さと根菜の食感が加わったキーマもオリジナリティのある仕上がり。イタリアンな副菜とも良く合います。
また、スパイスカレーのみならず欧風カレーもメニューにあり「ビーフカレー」1,250円は存在感ある大きなビーフ。フォンドヴォーのうまみとフルーティな甘味が程よく、欧風カレー好きな方におすすめ。
そしてさらに面白いのは「自家製クラフトアイス」400円が常時10種ほどあるということ。その中からゴルゴンゾーララムレーズンをいただきましたが、濃厚なチーズ感はありつつも重すぎないアイスで、他の味も試したくなりました。「いつも10種あるんですか？」と聞くと、「欠品のものが出る日もありますが基本的にはあります。仕込みが大変です（笑）」とのこと。そう言いながらも楽しく地元ライフを充実させているシェフ。高円寺時代よりさらに進化したのを感じました。
どちらのお店もなかなか行きにくい場所にありますが、わざわざ行って損のないお店です。特にお近く在住のカレー好きの方ならすぐにでも行くべきお店。
群馬のカレー界隈がさらに盛り上がっていくと良いなと思います。
＜店舗情報＞
◆スパイスカレー MANTRA
住所 : 群馬県桐生市境野町3-1484-1
TEL : 070-2440-7929
