◇セ・リーグ 巨人―阪神（2025年8月31日 甲子園）

巨人の7年目左腕・横川凱投手（25）は誕生日翌日となった31日の阪神戦（甲子園）で今季4度目の先発登板。6回途中6安打1失点と粘投するも打線の援護に恵まれず、482日ぶりの先発勝利となった22日のDeNA戦（東京D）から先発2連勝となる今季2勝目を手にすることはできなかった。

前日30日が誕生日だった横川。岸田とのバッテリーで25歳初のマウンドに上がった。

初回は順調に3者凡退。2回は2安打1四球で1死満塁のピンチを招いたが、坂本を三ゴロ併殺打に仕留めて無失点で切り抜けた。

3回は1死から近本への四球と中野、森下の連打で1点先制を許したが、4回は大山、熊谷、小野寺から3者連続奪三振。5回は自らの野選もあって無死一、二塁のピンチを招いたが、ここもこの試合3つめの併殺で無失点に抑えた。

打線の援護がないまま、0―1で迎えた6回、先頭の森下に二塁打を許し、1死後、大山に四球を与えて1死一、三塁としたところで阿部慎之助監督（46）が2番手右腕・田中瑛にスイッチ。田中瑛は最初に打席へ迎えた熊谷を伝家の宝刀シュートで遊ゴロ併殺打に仕留める見事な火消しを見せた。

横川の投球内容は5回1/3で打者23人に対して78球を投げ、6安打1失点。4三振を奪い、与えた四球は3つ、直球の最速は143キロだった。

▼横川 反省点はありますが、走者を出しながらも最少失点で粘ることができました。最後ピンチで降板してしまい悔しいですが、（田中）瑛斗さんに助けてもらい、感謝です。