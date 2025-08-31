【24年間生理なし】「不妊治療を辞めたら自然妊娠」… 生理不順に悩んだ女性が、2人の子を授かるまでに至った道のり【作者に聞く】
。ぺ子さん(@peko_comic)は、SNSやブログを中心に実話に基づいた作品を公開している。彼女が投稿した『生理が一度も無かった私が妊娠するまで』は、フォロワーの実体験を基に描かれ、大きな注目を集めた。2度目の自然妊娠という奇跡について著者に話を聞いた(前編)。
■「不妊治療のおかげ」…24年間生理がなかった女性に起きた奇跡
不妊治療を中断した後、自然妊娠したユナさんだったが、妊娠34週で切迫早産となり、帝王切開で無事に娘を出産した。さらに、その2年後には、再び自然妊娠で息子を授かることができた。
ユナさんは、子宮が幼少期から成長せず24年間生理がなかったため、長年の不妊治療で辛い思いをたくさん経験してきた。しかし、治療のおかげで子宮が成長し、娘を授かることができたとき、「治療を頑張っていて本当によかった」と心から思ったという。
長い治療で疲弊している人や、治療の効果が見えず苦しんでいる人へ向けて、「あなたの頑張りは無駄にはなりません。心も体も健やかに毎日を楽しく過ごし、何より自分自身を大切にしてあげてくださいね」とエールを送った。
2度目の自然妊娠という奇跡について、ぺ子さんは「私も奇跡だと思います」と語る。しかし、ユナさんが結婚前に婦人科に通い、つらい思いをしてでも子宮の治療をしていたことが「後々功を奏したのではないか」と推測した。「生理不順などがわかっている方は、10代でも早めに婦人科を受診してほしい」と呼びかけた。
ぺ子さんのSNSやブログでは、他にも多くの作品が投稿されている。興味がある人はぜひ一度読んでみてほしい。
※この記事は事実に基づいたフィクションであり、実在する人物・団体とは関係ありません。
