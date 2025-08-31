¥È¥é¥¸¥ã¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¢¥¥ó¥×¥ê¹â¶¶³¤¿Í¤ÎÂåÂÇ¤Ç¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ö·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö´¶Æ°¡×È¿¶Á»¦Åþ
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/31¡ÛTravis Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤é¤¬8·î31Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡×¡Ê8·î30Æü18»þ30Ê¬¡Á8·î31Æü20»þ54Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸«»ö¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂåÂÇ½Ð±é¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
º£²ó¤Î¡Ö¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹LIVE We are the No Borders¡ª¡ª¡×¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³Æ³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤«¤é¡¢²»³Ú¤ò°¦¤·¡¢¥À¥ó¥¹¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤ÁÁíÀª96¿Í¤¬½¸·ë¡£Åö½é¤Ï¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëKing ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤¬½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢¾¾ÅÄ¤¬µÞî±ÂåÂÇ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾¾ÅÄ¤Ï¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÔ¥½½ÏºÇò±î¤È¤È¤â¤Ë²ÎÉñ´ì¤È¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£°ÛÊ¸²½¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢¾¾ÅÄ¤ÏÂåÌò¤Ê¤¬¤éÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·¤¬¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤Î¡ÖBorn This Way¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥È¤ä¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄ¿¿ÑÛ¤¬À¤³¦Åª¥À¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ê±é½Ð²È¤Î¿¹»³³«¼¡¤È¡¢µÁÂ¤Î¥×¥í¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÂçÁ°¸÷»Ô¤È3¿Í¤Ç¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Travis Japan¤ÎÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥ó¥Ð¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ëÃç¸«À¤¥Ð¥ë¥Ð¥í¥¹¤é¥µ¥ó¥Ð¥À¥ó¥µ¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥µ¡¼ ¥¤¥ë¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¥º¡¦¥µ¥à¥«¡¢MORIKO JAPAN¤È¶¦¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£Ç÷ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¤ë¤È¾¾ÅÄ¤Ï¡¢¡ÖÉ½¸½¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¹â¶¶³¤¿Í¤È°ì½ï¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½ÐÍè¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÊüÁ÷¤ò¼õ¤±¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÁÛ¤¤¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖµÞî±¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÃ»´ü´Ö¤Ç¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¡£¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¿®ÍêÀ¤¬¶¯¤¯Ìä¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÁí¹ç±é½Ð¤ÎÁ°ÀîÆ·Èþ»á¤¬¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¼«Ê¬¤äÂ¾¿Í¤ÎÂº¸·¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¤¤ò¤³¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×
º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¡£¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¿®ÍêÀ¤¬¶¯¤¯Ìä¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÁí¹ç±é½Ð¤ÎÁ°ÀîÆ·Èþ»á¤¬¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¼«Ê¬¤äÂ¾¿Í¤ÎÂº¸·¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¤¤ò¤³¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
