◇セ・リーグ DeNA−中日（2025年8月31日 横浜）

DeNAの藤浪晋太郎投手（31）が31日、中日戦で移籍後2度目のマウンドに立った。本拠地横浜スタジアムでは初登板。6回2死二塁のピンチを空振り三振で切り抜け、ガッツポーズで喜びを爆発させた。

6回は簡単に2死を奪ったものの、ボスラーにセンターのグラブをはじく二塁打とされた。4回、5回に続き、得点圏にランナーを背負う展開も、最後は阪神時代の同僚の板山をカットボールで空振り三振に斬った。ピンチを切り抜け、大きなガッツポーズをつくって喜んだ。

17日の前回対戦は左打者9人と対峙（たいじ）。この日も7番のロドリゲスが唯一の右打者で、8人の左打者との対戦。3回までストライク先行のパーフェクト投球も、4回に初安打を許すと、左打者・上林には死球を与えた。1死一、二塁とされたが、中飛、空振り三振と後続を抑え、無失点で切り抜けた。

5回には2者連続四球を与えるなど9球連続ボールと突如制球が乱れた。投ゴロで1死二、三塁とされたが、松葉を投ゴロ、岡林を二ゴロに仕留めた。

藤浪は移籍後初登板となった17日の中日戦で5回1失点、5奪三振と好投。最速は156キロをマークした。勝利投手の権利を得て降板したが、その直後に救援陣が同点に追いつかれ、NPB復帰後初勝利はお預けとなっていた。

ローテーションの関係で21日に出場選手登録を抹消され、24日のイースタン・リーグのロッテ戦で調整登板。5回1/3、94球を投げて8安打4失点だった。