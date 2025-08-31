「シャッフルアイランド」成立カップル6組、ラブラブな交際の近況告白「ほぼ毎日会ってます」「変装して…」
【モデルプレス＝2025/08/31】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド」シリーズの最新作「シャッフルアイランド Season6」のイベント「シャッフルアイランド Night supported by Tinder®」が31日、都内にて開催され、参加メンバー16人が集結した。
【写真】“圧倒的肉体美を誇る美男美女の恋リア”参加メンバー
最終話が28日に放送され完結した今シーズンは、フィーナ＆かつよし、まいか＆しん、らるむ＆しんたろう、みれい＆だいすけ、せかい＆あん、ゆうた＆かほと、シリーズ史上最多6組のカップルが成立（※フルネーム、プロフィールは記事後半記載）。本イベントが番組内でカップル成立したペアにとって、初の公の場となった。
イベントは当選倍率約10倍となり、幸運を掴んだ熱狂的なファンが集結。参加メンバーの登場に興奮が収まらぬ様子で黄色い歓声が飛んだ。
カップルの近況を聞かれ、ゆうたが「帰国してからはほぼ毎日会ってます」とラブラブなことを明かし盛り上がると、さらにかほが「靴お揃いです」と畳み掛け、ゆうたは「さきほど2人のアカウントを開設しました」とSNSでカップルアカウントも作ったことも発表した。
また、みれいは「だいすけくんの7月のお誕生日に変装して香水を買いに行きました」と最終話配信前にお忍びデートをしたとぶっちゃけ、「来週は私の誕生日なので」とだいすけに期待を込めた。
らるむは飼っている犬のお散歩に一緒に行っているといい、「彼と私の犬、2匹散歩させています」と沖縄在住のしんたろうが毎月東京に来るタイミングでデートをしているそう。
今シーズン新ルールであるブラックボードのシャッフルによって一夜でキスをするほど進展したのはフィーナとかつよし。かつよしは「2人で迎えた朝日は忘れられない思い出です」と黒船デートを振り返り、普段はオーストラリアで競技をしているかつよしに会いに実際にフィーナは現地まで行ったと告白し、観客からは驚きの声が。フィーナは日本にいる間も「遠距離でもテレビ電話をしているので初めて彼氏と寝落ち電話をしました」と照れながら打ち明けた。
ブレスレットやネックレスなど旅で買ったお揃いのアクセサリーを身につけて順調ぶりをアピールしたカップルも。まいかは「成立まではつけちゃうと匂わせになっちゃうので」としんとのネックレスをこれまでつけられなかったと見せた。あんとせかいは「家で肩車をしてたら切れた」とネックレスが壊れてしまったという衝撃の事実をぶっちゃけ、「肩車するってどういう状況！？」とツッコミが殺到していた。
MCは松井ケムリ（令和ロマン）、午前0時のプリンセスから大内アイミ、 JESSICA、聖秋流が務めた。
}本番組は、鎧を脱ぎ捨て“常夏の楽園”・フィジーの2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していくオリジナル恋愛リアリティーショー。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころで、シリーズ累計視聴数は2.5億にのぼる。
女性メンバーは、雑誌「nuts」専属モデルのAN（あん／26）、立ち技格闘技イベント「K-1」のラウンドガール「K-1 GIRLS 2025」のキャプテンを務める波北かほ（21）、シンガーソングライターのsae（さえ／26）、フラダンサーの平瀬フィーナ（フィーナ／24）、「バーレスク総選挙2024」でグランプリを獲得した注目株でグラビアアイドルとしても活動する神山みれい（24）、雑誌「小悪魔ageha」専属モデルの伊藤桃々（もも／24）、自身でメイクスタジオも経営するモデルの藤川らるむ（21）。ダンサーまいか（26）が追加メンバーとして参加した。
一方の男性メンバーは、オーディション「timelesz project」にも参加した川村歩士（あゆと／21）、インフルエンサーのしん（28）、恋愛リアリティ番組「ラブ トランジット」シーズン2にも出演経験を持つパーソナルトレーナーの板山世界（せかい／28）、大学生でモデルの早川大輔（だいすけ／24）、パーソナルトレーナーの坂川裕大（ゆうた／29）、美容師の長島吏紅（りく／23）、今シーズンより開催された“本番組史上初”の一般公募オーディションによってプロサッカー選手の君島克佳（かつよし／26）。Season3に参加したプロボディビルダーの真子心太朗（しんたろう／29）がリベンジ枠として参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】“圧倒的肉体美を誇る美男美女の恋リア”参加メンバー
◆「シャッフルアイランド」成立カップルの近況は
最終話が28日に放送され完結した今シーズンは、フィーナ＆かつよし、まいか＆しん、らるむ＆しんたろう、みれい＆だいすけ、せかい＆あん、ゆうた＆かほと、シリーズ史上最多6組のカップルが成立（※フルネーム、プロフィールは記事後半記載）。本イベントが番組内でカップル成立したペアにとって、初の公の場となった。
カップルの近況を聞かれ、ゆうたが「帰国してからはほぼ毎日会ってます」とラブラブなことを明かし盛り上がると、さらにかほが「靴お揃いです」と畳み掛け、ゆうたは「さきほど2人のアカウントを開設しました」とSNSでカップルアカウントも作ったことも発表した。
また、みれいは「だいすけくんの7月のお誕生日に変装して香水を買いに行きました」と最終話配信前にお忍びデートをしたとぶっちゃけ、「来週は私の誕生日なので」とだいすけに期待を込めた。
らるむは飼っている犬のお散歩に一緒に行っているといい、「彼と私の犬、2匹散歩させています」と沖縄在住のしんたろうが毎月東京に来るタイミングでデートをしているそう。
今シーズン新ルールであるブラックボードのシャッフルによって一夜でキスをするほど進展したのはフィーナとかつよし。かつよしは「2人で迎えた朝日は忘れられない思い出です」と黒船デートを振り返り、普段はオーストラリアで競技をしているかつよしに会いに実際にフィーナは現地まで行ったと告白し、観客からは驚きの声が。フィーナは日本にいる間も「遠距離でもテレビ電話をしているので初めて彼氏と寝落ち電話をしました」と照れながら打ち明けた。
ブレスレットやネックレスなど旅で買ったお揃いのアクセサリーを身につけて順調ぶりをアピールしたカップルも。まいかは「成立まではつけちゃうと匂わせになっちゃうので」としんとのネックレスをこれまでつけられなかったと見せた。あんとせかいは「家で肩車をしてたら切れた」とネックレスが壊れてしまったという衝撃の事実をぶっちゃけ、「肩車するってどういう状況！？」とツッコミが殺到していた。
MCは松井ケムリ（令和ロマン）、午前0時のプリンセスから大内アイミ、 JESSICA、聖秋流が務めた。
◆「シャッフルアイランド Season6」
}本番組は、鎧を脱ぎ捨て“常夏の楽園”・フィジーの2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していくオリジナル恋愛リアリティーショー。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころで、シリーズ累計視聴数は2.5億にのぼる。
女性メンバーは、雑誌「nuts」専属モデルのAN（あん／26）、立ち技格闘技イベント「K-1」のラウンドガール「K-1 GIRLS 2025」のキャプテンを務める波北かほ（21）、シンガーソングライターのsae（さえ／26）、フラダンサーの平瀬フィーナ（フィーナ／24）、「バーレスク総選挙2024」でグランプリを獲得した注目株でグラビアアイドルとしても活動する神山みれい（24）、雑誌「小悪魔ageha」専属モデルの伊藤桃々（もも／24）、自身でメイクスタジオも経営するモデルの藤川らるむ（21）。ダンサーまいか（26）が追加メンバーとして参加した。
一方の男性メンバーは、オーディション「timelesz project」にも参加した川村歩士（あゆと／21）、インフルエンサーのしん（28）、恋愛リアリティ番組「ラブ トランジット」シーズン2にも出演経験を持つパーソナルトレーナーの板山世界（せかい／28）、大学生でモデルの早川大輔（だいすけ／24）、パーソナルトレーナーの坂川裕大（ゆうた／29）、美容師の長島吏紅（りく／23）、今シーズンより開催された“本番組史上初”の一般公募オーディションによってプロサッカー選手の君島克佳（かつよし／26）。Season3に参加したプロボディビルダーの真子心太朗（しんたろう／29）がリベンジ枠として参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】