Da-iCE花村想太、“憧れ”レジェンド歌手とのコラボに「夢が叶った」大野雄大とサプライズ登場【a-nation 2025】
【モデルプレス＝2025/08/31】久保田利伸が8⽉31⽇、東京・味の素スタジアムにて開催された「a-nation 2025」に出演。そのステージに5人組アーティスト・Da-iCE（ダイス）の花村想太と大野雄大がサプライズ登場した。
【写真】Da-iCE花村の憧れ コラボ果たした大物歌手
「a-nation」初出演となった久保田のステージのラストを飾った『LOVE RAIN〜恋の雨〜』。久保田が「せっかくなので…Da-iCEまだいるか？Da-iCE！」と呼び込むと、花村と大野がサプライズ出演。花村は2008年に次世代アーティスト発掘オーディション「a-motion」でグランプリを獲得した際、目標の歌手に久保田の名前を挙げていたほど憧れを抱いており「夢が叶った〜！」と走りながらにっこり。大野も「ありがとうございます！」と緊張感たっぷりに登場していた。
2人は久保田とダンサーとともに手を左右に振るダンスを合わせながら自由なフェイク（即興アレンジ）で抜群の歌唱力も発揮し、ステージを思い切り楽しんだ様子。曲を終えると3人揃って上手・下手・中央と丁寧にお辞儀し、ステージを締めくくった。なお久保田は、他にも『LA・LA・LA LOVE SONG』『Missing』などのヒット曲を含んだ全5曲を披露し、甘い歌声で観客を釘付けにしていた。
今回で21回⽬を迎える「a-nation」は2日間、味の素スタジアムにて開催された。30⽇は、YEJI（初出演）、ZICO（初出演）、TREASURE（初出演）、Novelbright、NiziU、MAZZEL、三浦⼤知らが出演し、7⼈組HIPHOP・R&BガールズグループXG（初出演）をヘッドライナーに迎えた。
2⽇⽬の31⽇は久保田利伸・Da-iCEのほか、NCT WISH、THE RAMPAGE、GENERATIONS、超ときめき◆宣伝部（※◆は正しくは「ハート」）（初出演）、TRF、NEXZ（初出演）、Hey! Say! JUMP（初出演）が出演するほか、デビュー27年⽬を迎え「a-nation」史上最多となる20回⽬の出演を果たす浜崎あゆみがヘッドライナーを務める。（modelpress編集部）
1．LA・LA・LA LOVE SONG
2．Boogie Ride 〜Bring me up！
3．諸行は無常
4．Missing
5．LOVE RAIN〜恋の雨〜（Da-iCE大野雄大・花村想太とコラボ）
◆久保田利伸、Da-iCEボーカルとSPコラボ
◆「a-nation 2025」2days味スタで開催
◆久保田利伸セットリスト
