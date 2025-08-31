Da-iCE×GENERATIONS、『a-nation 2025』で爽やか共演 会場熱狂のステージ披露
Da-iCEとGENERATIONSが31日、東京・味の素スタジアムで開催された音楽フェスティバル『a-nation 2025』に出演。Da-iCEのステージにGENERATIONSがゲスト出演し、爽やかな“競演”を見せた。
【ステージ写真】『a-nation 2025』で会場を盛り上げるGENERATIONS
Da-iCEのステージにGENERATIONSが登場すると、観客からは大きな歓声が鳴り響いた。Da-iCEの楽曲「Hard Knock Days」「DREAMIN'ON」を共に爽やかに歌い上げ、会場を大いに盛り上げた。
昨年のa-nationに続き2回目となる共演に、メンバーたちは「何か一緒にやったほうがいいんじゃないですか」「いつかやれたらいいな」とさらなる共演に期待をにじませた。
『a-nation 2025』は東京・味の素スタジアムで8月30日、31日の2日間にわたり開催。真夏の恒例フェスとして今年も多彩なアーティストが集結し、2日間でオープニングアクトを含む計31組が登場した。
