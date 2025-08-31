¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¢´ë²èÂåÍý¤òÁ´¤¦¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¾Î»¿¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Travis Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬8·î31Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¤Ç¸á¸å7»þÂæ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹LIVE¡ØWe are the No Borders!!¡Ù¤Ë½Ð±é¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¤Ë·çÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤Î´ë²èÂåÍý¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶ÛÄ¥¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡Ä¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼½¢Ç¤²ñ¸«
¡¡¹â¶¶¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¡¢»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤äÉ¹Àî¤¤è¤·¡¢Travis Japan¤ÎÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤â»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤«ÁíÀª96¿Í¤ÈÁ÷¤ëÆ±´ë²è¤Ç¾¾ÅÄ¤Ï¡¢¹â¶¶¤¬»²²ÃÍ½Äê¤À¤Ã¤¿»ÔÀî¤È¤Î²ÎÉñ´ì¤È¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÆ²¡¹¤¿¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£Á´°÷¤Ç¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¸å¡¢¾åÅÄ¿¸Ìé¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¾¾ÅÄ¤Ï¡ÖÉ½¸½¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¡¢¹â¶¶³¤¿Í¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¸µÂÀ¤¯¤ó ³¤¿Í¤¯¤ó¤ÎÌ¾Á°¤â½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¸µÂÀ¤¯¤óŽ¢¹â¶¶³¤¿Í¤È°ì½ï¤ËŽ£¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ªºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¡Ö³¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¸µÂÀ¤¯¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÆÏ¤¤¤¿¤è¡ª¡×¡Ö³¤¿Í¤â°ì½ï¤Ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¹¤¤¿´¤ÈÍ¥¤·¤µ¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö³¤¤Á¤ã¤ó¤Î»×¤¤¤â°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¿¤Í¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ëÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£Ø¤Ç¤Ï¡Ö¡ô¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡×¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¥ï¡¼¥É1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡1978Ç¯¤«¤éÂ³¤¯Æ±ÈÖÁÈ¤Îº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¡£Åìµþ¡¦¹ñµ»´Û¤Ê¤É¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡Ë¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Áí¹ç»Ê²ñ¡¢King ¡õ Prince¡¢»ÖÂº½ß¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢¤ä¤¹»Ò¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
