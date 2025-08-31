LOWRYS FARM×草津温泉プリンのコラボ！オリジナルデザインのバッグや巾着、雑貨を数量限定で販売
草津温泉初のプリン専門店「草津温泉プリン」では、開業6周年を記念し、人気レディースブランド「LOWRYS FARM」とのコラボレーションによるオリジナル雑貨を開発。おしゃれでかわいらしく、さらに機能性も兼ね備えたアイテムを、2025年8月23日より店頭およびオンラインショップにて数量限定で販売している。
【写真を見る】温泉地を散策する際にぴったりの巾着
草津温泉では浴衣姿で散策を楽しむ人が多く、「和装にも合う使い勝手のよい雑貨を届けたい」という思いを込めて企画。かわいくて持ち歩きやすく、財布やスマートフォン、ペットボトルなどがしっかり収まるサイズ感のバッグやポーチを、生地や色味にもこだわってデザインした。
■「LOWRYS FARM × 草津温泉プリン」コラボ雑貨
■《ミニトートバッグ》
必要な小物がしっかり収まって、手提げとしても肩掛けとしてもかさ張ることのないちょうどよいサイズ。バッグの片面には草津温泉プリンのキャラクター「湯もみプリンちゃん」の前姿が、もう片面には後ろ姿がプリントされており、ブランドロゴや店舗名も表と裏の文字を反転させたデザインで遊び心満載だ。生成りの白とピンクの2色展開で、どんな服装にも合わせやすく、ちょっとしたおでかけにも便利。
■《巾着》
「温泉地ならではのイメージを活かしたおしゃれなアイテムを作りたい」との思いから生まれた、かわいらしいフォルムの巾着。必要な小物がしっかり収まってもかさ張ることのないちょうどよいサイズに仕立てた。生成りの白とピンクの2色展開で、表と裏の文字を反転させたデザインが特徴。温泉地の散策はもちろん、花火大会やお祭りなどの浴衣姿でのおでかけにもぴったりだ。
■《トートバッグ》
財布やスマートフォン、ペットボトル、化粧道具などをまとめて収納できる実用的なサイズ。ほかの商品と同様、生成りの白とピンクの2色展開で、表と裏の文字を反転させたデザインがアクセントになっている。丈夫な生地を使用しているので、末長く愛用できそうだ。
■《手ぬぐい》
「湯もみプリンちゃん」をあしらった手ぬぐいは、生成りの白とピンクの2色展開。すてきな旅の思い出や大切な人への土産品としてもおすすめだ。
■《キーチェーン》
温泉宿に宿泊する際の「部屋のキーチェーン」をイメージした、旅情緒あふれるアイテム。草津温泉の観光名所「湯畑」の鮮やかなエメラルドグリーンをイメージしたグリーンと、ほかの商品と同様にかわいらしいピンクの2色を用意。
今回のコラボアイテムについて担当者に話を聞いてみた。
ーー今回のコラボの意図や狙いは？
当店の開業6周年を記念し、また、当店のお客様層に合うコラボ企画として開発いたしました。観光地「草津」のイメージにふさわしく、地域の方々や草津温泉を訪れるお客様によりいっそう喜んでいただきたいという気持ちから、ファッションブランド「LOWRYS FARM」とコラボして唯一無二の雑貨を開発いたしました。
ーー今回の商品のイチオシポイントは？
下記の4点にこだわりました。
(1)使いやすくて高機能：持ち歩きたい小物がしっかり入ってかさ張らないちょうどよさ
(2)かわいくおしゃれな見た目：裏面には鏡に映ると正しく読める演出が斬新かつ唯一無二
(3)さまざまなシーンで使用可能：浴衣や和装にも洋装にもマッチ
(4)草津温泉プリンの人気キャラクター「湯もみプリンちゃん」とLOWRYS FARMのダブルロゴ
ーー今回の商品のアイデアはどのようにして生まれましたか？
この6年間、お陰様でメディアでの露出機会にも恵まれ、ご当地スイーツ店舗として成長させていただけたことに感謝申し上げます。その気持ちを表す意味でもより期待を裏切らないおもしろさや特別感を追求し、さらにお客様にお喜びいただきたい一心で、人気レディースブランドとのコラボを決意いたしました。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージをお願いします。
こだわり抜いた限定雑貨の魅力にぜひ触れてください。
＜店舗概要＞
店名：草津温泉プリン
住所：群馬県吾妻郡草津町大字草津407
電話番号：0279-82-5278
時間：9時〜18時(季節や地元行事によって変動あり)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
