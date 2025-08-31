フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が３０日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日は「何があっても絶好調アスリート！スポーツ界きっての元気印アスリートが大集合！」。ポジティブさと明るい性格で活躍した各界のアスリートたちをゲストに招いた。

サッカー元日本代表・槙野智章氏は、ヒーローインタビューでハイテンションのまま大暴走し、所属クラブにこっぴどく叱られた過去を回想。

槙野氏は「移籍のタイミング。契約交渉のタイミングって、かなり、みんなシビアな時なんですけども。自分のことを買い取ってくれる時期の時に大活躍をしてヒーローインタビュー」と振り返った。

「（インタビュアーから）『来年どうするんですか？』って聞かれた時に、本当に金額的に折り合いがつくかつかないかっていう、本当にギリギリな話の時に、自分の方がテンション上がりまして『来年残ります！』って宣言しちゃったんです」と話した。

さらに「結構、その時期っていうのはファンやサポーターも（槙野氏が）残るのか残らないのかっていうのが、ニュースになってたとき。僕が『残ります！』って言ったもんだから、クラブの偉い人たちが『あいつ勝手に言いやがって…』ってことでヒーローインタビュー終わった瞬間に（クラブの）偉い方たちがバーッって並んでる部屋に呼ばれまして…」と述懐。

「（クラブ側は）『何を言ってくれてるんだ？』と。『いや、すみません。テンション上がりまして』『じゃあ、あなたを獲得する金額は誰が用意するんですか？』っていうのをちゃんと言われまして…」と当時の暴走で関係者に迷惑をかけたことを猛省していた。