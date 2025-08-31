普段はゴージャスな衣装で魅了する日本人女子レスラーが、フランスでシックかつエレガントな私服姿を披露。ギャップ全開のSNS投稿にファンからの注目が集まっている。

【画像】日本人美女、フランスでギャップ全開“私服ショット”

WWE女子スーパースターのカイリ・セインが31日、自身のX（旧Twitter）アカウントを更新。私服姿のオフショットを公開した。

目下、欧州ツアー中のWWEは、日本時間9月1日深夜にプレミアムメインイベント「クラッシュ・イン・パリ」を控え、その翌日に放送される「RAW」もパリで開催されることもあってか、カイリもフランス滞在を楽しんでいる様子。投稿にはフランス国旗と洋服の絵文字が添えられ、ベージュのロングコートを主軸とした、リングでのスポーティーな姿とは異なるファッションスタイルで写真に収まっている。

ギャップ全開のショットにはファンからも「いつものように美しいよ」「パリで楽しい時間を過ごしていることを祈ってる！」「シックで美しく、エレガント！」などと絶賛の声が寄せられてた。

最新の「RAW」では日本人の同僚レスラー、イヨ・スカイと、自身のタッグパートナーであるアスカの対立に板挟みとなり、悲壮なリアクションと表情が「エミー賞級」と話題になっているカイリ。束の間の休息を楽しんだ彼女に、パリで待っている次なる展開にも注目だ。

