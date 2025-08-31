ÍµÈ¹°¹Ô¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù½é½Ð±é¤â¡¡¿¿Î¢¤Î´§¥é¥¸¥ª¤Ç¹ðÃÎ¡ÖÎ¢Èï¤ê¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡¡¡Ö¥µ¥é¥¤¡×²Î¾§¤ÇËë³«¤±
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤¬¡¢8·î31ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN·Ï¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ±ÆüÊüÁ÷¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè33²ó¡ÖÂÇ²õ±éÂÀ½÷¸ùÆÁ¡×¤ËÉþÉôÈ¾Â¢Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤¬¡¢¿¿Î¢¤È¤Ê¤ë´§¥é¥¸¥ª¤Ø¤âÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤Ë½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡ªÂç²ÏÇÐÍ¥¤Ç¤¹¤Í¡×¡È¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤È¥á¥¤¥¥ó¥°¤ò¸ø³«¤·¤¿ÍµÈ¹°¹Ô
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¡Ê8·î30Æü¡¢31Æü¡Ë¤Î¿¿Î¢¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥é¥¤¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¤³¤È¤¬ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹°ÂÅÄ¤ÈÍµÈ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥µ¥é¥¤¡×¤¬¼Â¸½¡£ÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¡¢ÍµÈ¤¬¡Ö°ÂÅÄ¤¯¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÆÈ¾§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¡Ö¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ë»ä¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Î¢Èï¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¤Í¡£»ä¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¡Ê¤Î¥é¥¸¥ª¤Ï¡Ë°ÂÅÄ¤Ë¡Ä¡×¤È¿¨¤ì¤ë¤â¡Ö1Ê¬¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ï¡Öradiko¡×¤ÇÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ê¥¨¥ê¥¢³°Ä°¼è¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤Ø¤ÎÆþ²ñ¤¬É¬Í×¡Ë¡£
