こっちのけんとが、新曲「ごくろうさん」を本日8月31日に配信リリースした。

昨年、自分のために歌った「はいよろこんで」が、気づけば誰かを救い、海の向こうにまで届いたことで、音楽には人を繋ぐ力があるということ実感したというこっちのけんと。新曲「ごくろうさん」は、その歩みを胸に、なぜ音楽を続けるのか、何を歌うべきなのかという根源的な問いに立ち返った作品だ。

サビで響く三三七拍子の口笛は、聴く人を自然に前へ進ませるような軽やかさを添え、音楽の温かさを際立たせている。力まず、自分らしく、等身大のままで生きることの大切さを込めて歌い上げる同楽曲は、聴く人の背中をそっと押し、明日を生きる勇気を与えてくれるような作品に仕上がっている。

サウンドは、GRPによる編曲で仕上げられたミドルバラード。遊び心を感じさせる三三七拍子の口笛と、哀しみとあたたかさが共存するメロディに、こっちのけんとのまっすぐな歌声が重なり、心に深く響く1曲となった。これまで応援してくれたファンに向けて、そしてこれから出会うすべての人に向けて、“負けてもいい”と歌う、こっちのけんと流の新しい応援歌となっている。

あわせて、レコーディング風景を記録した動画が公開された。さらに、MVは後日公開予定だ。

・こっちのけんと コメント

いざ自分の音楽や人生を振り返った時に自分に負け続けてきたなと思い、その感情や思いを曲にしました。理想としてきた音楽や人生とは違う歩みをしてきましたが、それこそが自分らしさだなと良い意味で開き直った曲なので、是非皆さんも開き直って聴いていただければ嬉しいです！

（文＝リアルサウンド編集部）