大人に似合う「即戦力トップス」→【AMERICAN HOLIC】に売ってた！

大人世代にぴったりの、今すぐ使えるトップスを見つけたいなら【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】をチェック。シンプルで着回しやすく、デイリーにもお出かけにも活躍してくれそうなアイテムが揃っています。今回は、コーデに取り入れるだけでおしゃれ見えする、即戦力トップスをご紹介。

サロペットから見えるロゴがおしゃれ見え

【AMERICAN HOLIC】「BoldロゴプリントTシャツ」\1,690（税込・セール価格）

英字ロゴがアクセントになったTシャツは、ゆったりとしたシルエットでリラックス感のある着こなしが楽しめます。サロペットにインしてロゴをちらっと見せるスタイルもおしゃれ。デニムパンツやスカートなどさまざまなボトムスと合わせやすく、とことんカジュアルなコーデも、きれいめミックススタイルも両方楽しめそう。大人世代にも取り入れやすいトップスです。

着回し力優秀な3WAYトップス

【AMERICAN HOLIC】「3WAYケープセットプルオーバー」\3,990（税込）

ケープ風のデザインが目を引くトップスは、前後を変えても着られる優れもの。さらにケープ部分を取り外せば、ノースリーブトップスとしても着られるので、1枚で3通りの着こなしを楽しめます。サイドスリット入りで前後の裾の長さが異なり、インしなくてもシルエットがきれいに決まるのも嬉しいポイント。着こなしの幅をぐっと広げてくれそうです。

さらっと1枚で着映えするこなれカットソー

【AMERICAN HOLIC】「コクーンシルエットカットソー」\990（税込・セール価格）

ゆったりとしたコクーンシルエットが特徴のカットソー。袖の切り替えデザインと丸みのあるシルエットがアクセントになり、シンプルなトップスにこなれた雰囲気をプラスしてくれます。1枚でさらっと着るだけでおしゃれ見えを叶えてくれそう。シックなカラーを選べば、季節の先取り感も取り入れられて大人コーデにぴったりです。

UVカット機能付きで安心な大人に嬉しいシャツ

【AMERICAN HOLIC】「UVカットリサイクルコットンオックスシャツ」\1,494（税込・セール価格）

ベーシックなデザインで着回しやすいシンプルシャツ。気になる腰まわりを自然にカバーしてくれそうな、大人世代にも嬉しい丈感です。UVカット加工が施されているので、日差しの強い時期にも頼れる存在。長袖なので涼しくなってきても、1枚で着たりレイヤードを楽しんだりと幅広い着こなしができそうです。

