¡Ö¡ØÎ¶¤È¾Ý¤Î¥À¥ó¥¹¡Ù¼Â¸½¤ò¡×Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¥¤¥ó¥É¼óÁê¤¬²ñÃÌ¡¡´Ø·¸²þÁ±²ÃÂ®¤Ç°ìÃ×
Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï31Æü¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃæ¹ñ¤òË¬Ìä¤·¤¿¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤È²ñÃÌ¤·¡¢´Ø·¸²þÁ±¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¤ÎÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²ñÃÌ¤Ç½¬¼çÀÊ¤ÏÃæ¹ñ¤òÎ¶¡¢¥¤¥ó¥É¤ò¾Ý¤Ë¤¿¤È¤¨¡Ö¡ØÎ¶¤È¾Ý¤Î¥À¥ó¥¹¡Ù¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÎ¾¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¤ÁªÂò»è¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Î¾¹ñ¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤È¥¤¥ó¥É¤Ï¹ñ¶¤Î·¸ÁèÃÏ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÂÐÎ©¤·Ä¹Ç¯¡¢´Ø·¸¤¬Îä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µîÇ¯¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤´Ø·¸½¤Éü¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¤Ç½¬»á¤Ï¡ÖÄ¹´üÅª»ëÅÀ¤«¤éÃæ°õ´Ø·¸¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£
¥â¥Ç¥£¼óÁê¤â¡Ö¹ñ¶¤ÏÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤òÊÝ¤Á¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯Î¾¹ñ´Ö¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤âºÆ³«¤µ¤ì¤ë¡×¤È½Ò¤Ù´Ø·¸²þÁ±¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥É¤ÏÆüËÜ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥¯¥¢¥Ã¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ¶á¤ÏÃæ¹ñ¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬º£·î(8·î)27Æü¡¢¥¤¥ó¥É¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤ò50%¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î´Ø·¸¤¬µÞÂ®¤Ë°²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ïº£²ó¤Î²ñÃÌ¤òµ¡¤Ë¥¤¥ó¥É¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥ó¥É¤Î´Ö¤Ë¤¯¤µ¤Ó¤òÂÇ¤Á¹þ¤ß¥¯¥¢¥Ã¥É¤Î¹ñ¡¹¤ÎÂÊÂ¤ß¤ÎÍð¤ì¤òÍ¶¤¤¤¿¤¤ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£