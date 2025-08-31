◆関西学生アメフト▽第１節 関学大５２（１４―０、３―７、２１―０、１４―０）７甲南大（３１日・王子スタジアム）

リーグ６連覇中で２季ぶりの学生日本一を目指す関学大が、今季初戦で７タッチダウン（ＴＤ）を奪って甲南大を破り、白星発進した。

第１クオーター（Ｑ）、関学大はＱＢ星野太吾（だいご、２年）＝足立学園＝がランプレーでエンドゾーン手前へ迫ると、次のプレーでＲＢ永井秀（２年）＝関西学院＝が残り１ヤードを突破し、先制ＴＤ。キッカー大西悠太（４年）＝関西学院＝が直後のＴＦＰも成功し、７―０と先行した。さらに、ＲＢ平野日々輝（２年）＝啓明学院＝が４０ヤード快走のＴＤ（ＴＦＰ成功）。第１Ｑを１４ー０で終えた。

第２Ｑ、甲南大が反撃した。ＱＢ阪本幸之助（２年）＝箕面自由＝から徳山諒成（３年）＝金光藤蔭＝へのパスが決まりＴＤ（ＴＦＰ成功）。１４―７と迫った。対する関学大はキッカー大西がＦＧ成功。前半は１７―７と関学大リードで折り返した。

後半に入り、関学大が地力の差を見せつけた。第３Ｑ、ＱＢ星野太に替わって出場した兄、ＱＢ星野秀太（４年）＝足立学園＝が弟に負けじとＴＤパスを成功。チームは第３Ｑだけで３ＴＤを奪い、３８―７とリードを広げた。第４Ｑにも２ＴＤを追加した関学大が、大勝した。

移転工事に伴い、多くの好勝負の舞台となった現行の神戸・王子スタジアムはこの日、８月末で使用休止となる。跡地に新キャンパスを開設予定の関学大が、ラストゲームを飾った。

※数字は速報値。

◆関学大ファイターズ １９４１年（昭和１６年）創部。関西学生リーグで４６年に初優勝し、４８〜８１年の３４連覇など６１度の優勝（同率Ｖ含む）。学生日本一を決める甲子園ボウルでは２０１８〜２３年の６連覇など最多３４度の優勝。社会人と日本一を争った「ライスボウル」に１２度出場し、０１年度にアサヒ飲料を破って初優勝。主なＯＢは鳥内秀晃（前監督）、有馬隼人（フリーアナウンサー）ら。現部員２３５人（うち選手１２０人）。