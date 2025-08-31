TBS NEWS DIG Powered by JNN

¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤Ï¡¢¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤òÁ°¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤áÃæ¹ñ¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤Ï¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È²ñÃÌ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢9·î1Æü¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥×¡¼¥Á¥ó»á¤È¤Î²ñÃÌ¤òÁ°¤Ë¡¢¥â¥Ç¥£»á¤Ï30Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼»á¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥â¥Ç¥£»á¤Ï¡¢¡ÖÀïÁè¤Î½ª·ë¤ÏÂ¨»þÄäÀï¤«¤é»Ï¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥í¥·¥¢Â¦¤ËÅÁ¤¨¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¡¢¥í¥·¥¢»º¤ÎÀÐÌý¤òÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥É¤Ø¤Î´ØÀÇ¤ò50%¤Þ¤Ç°ú¤­¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥¸¥ã¥¤¥·¥ã¥ó¥«¥ë³°Áê¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ï¾ï¤ËÂÐÏÃ¤È³°¸ò¤òÁÊ¤¨¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤ÆÉÔÅö¤ËÉ¸Åª¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Ù¤­¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£