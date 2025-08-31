ºå¿À¡¦ÁáÀîÂÀµ® ¥×¥í½é¾¡Íø¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤òSTV¤¬Ì©Ãå¡ÖÌ´¤Ï¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¡×
8·î27Æü¤Ë¥×¥í½éÀèÈ¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¹¾ÊÌ»Ô½Ð¿È¤Îºå¿À¡¦ÁáÀîÂÀµ®Åê¼ê¡£
µåÃÄ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë°éÀ®½Ð¿ÈÅê¼ê¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢DeNAÂÇÀþ¤ò5²óÌµ¼ºÅÀÈï°ÂÂÇ¤ï¤º¤«2¤ËÍÞ¤¨¤ëÆ²¡¹¤¿¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¡£
¤³¤Î¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥Üー¥ë¤òÄÏ¤à¤Þ¤Ç¤Î»Ñ¤Ë3Ç¯´Ö¡¢STV¤¬Ì©Ãå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2023Ç¯¡¢F¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¤Î³¹¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÌ¹Åç»Ô¡£
ÁáÀîÅê¼ê¤Ï¤½¤Î»þ¡¢ËÌ¹Åç»ÔÌò½ê¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËÌ¹Åç»ÔÌò½ê¡¦Ê¡»ã²Ý¤ÎÁáÀî¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡×
¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
Åö»þ¤ÏÊ¡»ã²Ý¤Î¿¦°÷¤È¤·¤ÆËÌ¹Åç»ÔÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆ¯¤¤Ö¤ê¤ËÆ±Î½¤Ï¡Ä
¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½(Åö»þ)
¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¿®Íê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ÆÍýÁÛÅª¤Ê¸øÌ³°÷¡×
¡Ö´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ÈÀ¸°Õµ¤¤Ë¤´ÈÓ¤ª¤´¤Ã¤Æ¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëÂ¸ºß¡£
ÃëµÙ¤ß¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¡¢¤æ¤ÇÍñ¡¢¤´ÈÓ¤È¤Þ¤µ¤Ë¥¢¥¹¥êー¥ÈÈÓ¡£
1Ç¯È¾°Ê¾å¡¢Æ±¤¸¥á¥Ë¥åー¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¤Þ¤¿Ì´¤Ø¤Î°ìÊâ¡£
Îý½¬³«»Ï¤ÏÄ«4»þÈ¾¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÏÁ´ÎÏ¤Î30µå¡£
»ÔÌò½ê¤Ø¤ÎÅÐÄ£Á°¤Ë¼«¤é¤ÎÂÎ¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
STV¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡ÖÄ«Îý¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÁáÀîÂÀµ®Åê¼ê(Åö»þ23ºÐ)¡ÖÎÏÆþ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°Îý½¬¤È¤«¤Ï¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
STV¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡ÖÌ²¤µ¤Ï¡©¡×
ÁáÀîÂÀµ®Åê¼ê(Åö»þ23ºÐ)¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±21»þ¤È¤«¤Ë¿²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¡¢µ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×
¿çÌ²¤òºï¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎý½¬¡£
¸øÌ³°÷¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Ë¤â°ìÀÚ¼ê¤òÈ´¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»Å»ö¤ò½ª¤¨¤¿Ìë¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥ÉHOKKAIDO¤ò¸«¾å¤²¤Ê¤¬¤é¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡£
¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤ÇÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤ò½Å¤ÍÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬É½¤ì¡¢140¥¥íÂæ¤À¤Ã¤¿Â®µå¤ÏºÇÂ®150¥¥í¤Ë¡£
¥É¥é¥Õ¥ÈÃíÌÜÁª¼ê¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁáÀîÂÀµ®Åê¼ê(Åö»þ23ºÐ)
¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ÇÅê¤²¤Æ»ÔÌò½ê¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢°ìÈÖ¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤¤ÈÎ×¤ó¤À2023Ç¯¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤·¤¿¤¬»ØÌ¾Ï³¤ì¡£
ÁáÀîÅê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÁáÀîÂÀµ®Åê¼ê(Åö»þ23ºÐ)
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²ù¤·¤¤¤Î¤Ï²ù¤·¤¤¤·¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤Ç¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÈÍèÇ¯¤³¤½¤ÏÉ¬¤º¡É
¤½¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢Èà¤Ï°ÂÄê¤ò¼Î¤Æ¤Æ¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ËÌ¹Åç»ÔÌò½ê¤ò¼¤á¤ÆÍâÇ¯¤«¤éÀÅ²¬¤Î¡Ö¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ºÀÅ²¬¡×¤ØÆþÃÄ¡£12µåÃÄ¤Î2·³¤ÈÀï¤¨¤ëÉñÂæ¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÏÓ¤òËá¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁáÀîÂÀµ®Åê¼ê(Åö»þ24ºÐ)
¡ÖÇ¯ÎðÅª¤Ë¤âº£Ç¯¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é°ìÈÖÂç¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ð¥×¥í¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥É¥é¥Õ¥È¤Þ¤Ç¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤Ç¤â¥×¥í¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×
¼ýÆþ¤Ï¸øÌ³°÷»þÂå¤Î3Ê¬¤Î1¤Ë¸º¤ê¡¢À¸³è¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÄ©Àï¤òÄü¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤Î³«ËëÅê¼ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¥Áー¥à¤Î¥¨ー¥¹¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¡£Ãå¼Â¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ·Þ¤¨¤¿2ÅÙÌÜ¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¸«»ö¡¢ºå¿À°éÀ®3°Ì¤Ç»ØÌ¾¡£¤Ä¤¤¤ËÌ´¤ÎÈâ¤¬³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁáÀîÂÀµ®Åê¼ê(Åö»þ24ºÐ)
¡ÖËÜÅö¤Ë»ØÌ¾¤¬Ìµ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÁªÂò½ªÎ»¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬¶ì¤·¤¯¤Æ¡¢°éÀ®¤Î3°Ì¤Ç¤¹¤±¤ÉËÜÅö¤Ë»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
°ìÊâ¤º¤Ä¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¡¢°éÀ®Áª¼ê¤«¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤·¤¿¤¬2·³¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢7·î¤Ë»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤Ø¡£¤Ä¤¤¤Ë1·³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ8·î27Æü¤ËµåÃÄ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë°éÀ®½Ð¿ÈÅê¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¡£
5²óÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¡¢¸«»ö¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¥×¥í½é¤Î¥Òー¥íー¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¡¢¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥Üー¥ë¤ò°®¤ê¤·¤á¤Ê¤¬¤é£Ó£Ô£Ö¤Î¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Çº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
STV¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ö¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥Üー¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤Îº£¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡©¡×
ÁáÀîÂÀµ®Åê¼ê¡Ö´äºê¤µ¤ó¤«¤éÄº¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç1¾¡ÌÜ¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
STV¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ö»î¹ç¤è¤ê¤â¥Òー¥íー¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎÊý¤¬¶ÛÄ¥¤·¤¿¡©¡×
ÁáÀîÂÀµ®Åê¼ê¡Ö¥Òー¥íー¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Î¤Û¤¦¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â»î¹çÁ°¤ÎÊý¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×
STV¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡ÖËÌ¹Åç»ÔÌò½ê¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¿¤Á¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢²þ¤á¤Æ¥¨¥¹¥³¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
ÁáÀîÂÀµ®Åê¼ê¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¨¥¹¥³¥ó¤ÇÅê¤²¤ë¤Î¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é·ë²Ì¤ò»Ä¤·Â³¤±¤ÆÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
ºå¿À¤Ï¸½ºß¥»¡¦¥êー¥°¼ó°Ì¡£¥Ñ¡¦¥êー¥°¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¼ó°ÌÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·ÆüËÜ¥·¥êー¥º¤Çºå¿À¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤¬Åö¤¿¤ì¤Ð¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¤Î³®ÀûÅÐÈÄ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡£¤½¤ÎÆü¤òÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(2025Ç¯8·î28Æü ¤É¤µ¤ó¤³¥ï¥¤¥É179¤ÇÊüÁ÷ ÈÖÁÈ¸ø¼°YouTube¤Ç¤âÇÛ¿®Ãæ)
https://www.youtube.com/watch?v=0lyuC8FoW1E