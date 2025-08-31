今年で5回目となる「KOBE CHIBEN」VS「高校野球女子選抜」のエキシビションマッチがバンテリンドームで行われ、「KOBE CHIBEN」が8対0で勝利。背番号と同じ年齢で迎えたイチロー（51）は、9回111球を投げ切り、わずか1安打の快投で、見事完封勝利を飾った。

試合後のセレモニーなど、全てのプログラムを終えたイチローに直撃インタビューを行い、激動の1日を振り返ってもらった。

Q.今年もやり切った感じが。

イチロー：

なかなかね、2週間前の肩（を痛めたこと）に始まって、今日はバッティング練習で内転筋を痛めて。実戦練習は今回、今までの中では数としてはね、ダントツにやってきたんだけど、外でのバッティングはやってないでしょ。一切やってない。そしたらゲーム前、フリーバッティングをやってたら3ラウンド目で、やっちゃって、内転筋。それで焦って、僕シートノック出なかったんだけど。結局、出来てないところに（痛みが）出るんだよね。東京ドームで最初、2年目かな東京ドームの、二塁打を打ってハムストリングやった（痛めた）でしょ。あの時と同じですよ。打って走るをやってないからああいうことが起きる。今日は外でバッティングをやってないから、数打っていくと結局ここに負担がかかってやってしまう。もう、やんなっちゃうね。

Ｑ.それであのピッチング

イチロー：本当に肝を冷やしました。

Ｑ.逆に何かを見つけてピッチングに繋がった？

イチロー：

いやーそんなことないね。もう必死だったから。今日はもうスピードとかそこには意識は持ってけない。それどころじゃなかった。

Ｑ.どんどんエネルギーが大きくなって、みんな次は出るのが当たり前になってきた

イチロー：

だって松井秀喜だって、（松坂）大輔だって、（松井）稼頭央ももちろん今までにないくらいの感触。今日の話聞いていると、もうこれメンバーになってるよねって。もう、巨人の監督とかやめてって思うね。戦力として重要なんで（笑）。

Ｑ.それはやっぱりこう（試合を）続けてきて、予測できないことのひとつ

イチロー：もちろんそうです。

Ｑ.女子選手と話す時間というのは？

イチロー：

生の生きた声だから、実はもっともっと聞きたいんだけど、やっぱりね実際に向き合うと、近くで。まだまだ（質問が）バンバン飛んでくるわけじゃないので、結局、僕が一方的に話してしまうんですけど。かわいいところではあるんですけどね。もっと積極的に来てほしいなっていうのはありました。

Ｑ.この女子の試合と高校生の指導っていうのは、どんな思いが共通している？

イチロー：

女子は試合でつながっている。練習を昨日はやったけど。基本的には試合の相手。男子はそうじゃないので、男子は僕が高校生の時に、知っておきたかった事を伝える。野球が上手くなる基本みたいなこと。それが学校によっては野球だけではなくて、生き方の話になったりするんですけど。そこが大きな違い。男子とは試合で繋がるわけではないんですけど。

Ｑ.女子の試合と男子の指導の共通点は？

イチロー：

共通しているのは、そうだな、将来にも持っていける話。今はわからないけど、将来壁にぶち当たったときに思い出してくれるような、そんなイメージは共通している。

