2025年9月1日（月）から10月31日（金）まで、『札幌グランドホテル』のチャイニーズダイニング『黄鶴』にて新作フレーバーを含む3種の『月餅』が期間限定で販売されます。

10月6日（月）は中秋の名月。古来中国では中秋節に月に見立てた『月餅』を食べて“円満”を願う習慣がありましたが、現在ではこの季節に、親しい方やお世話になった方に感謝の気持ちを込めたギフトとして『月餅』を贈ることが多くなっています。

チャイニーズダイニング『黄鶴』では、今年は新たに見た目も鮮やかな『ピスタチオ餡』、芳醇な香りが楽しめる『プーアル茶餡』、世代を問わず人気の『カスタード餡』の3種が登場！

見た目も華やかな『ピスタチオ餡』（1個 400円）は、香ばしいピスタチオの風味が広がります。

『プーアル茶餡』（1個 400円）は、中国茶の奥行きのある風味。控えめな甘さに仕上げられています。

『カスタード餡』（1個 400円）は、まろやかな口当たり。世代を問わず人気のフレーバーです。

チャイニーズダイニング黄鶴 「月餅」

販売場所：北海道札幌市中央区北1条西4丁目 札幌グランドホテル 東館2階 チャイニーズダイニング黄鶴

販売期間：2025年9月1日（月）～10月31日（金）

販売時間：11:30～14:30（L.O.）／17:00～20:30（L.O.）

価格：各400円／6個入りセット 2,400円

※お食事のお客様は特別価格 各350円

電話番号：011-261-3376

例年人気のチャイニーズダイニング『黄鶴』の『月餅』。今年は新フレーバーも登場してますます注目が高まりそう！

店内で味わうことができるだけでなく、6個入りのセットも販売されるので、ギフトやお土産にもおすすめです◎ この機会に、縁起物の秋のお菓子を味わいながら、月を眺めてみてはいかがでしょうか。

