日本テレビ「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」（30日後6・30〜31日後8・54）でTravis Japanの松田元太（26）が代役として出演したダンスを完璧にやり遂げた。

31日に行われた企画「King＆Prince郄橋海人がプロデュースする市川團十郎・氷川きよしなど総勢96人と送るボーダーレスLIVE We are the No Borders!!」。同企画の中心人物だったKing＆Princeの郄橋海人が体調不良により出演を見合わせることとなったため、急きょ松田が代役として出演することとなった。

出演見合わせ発表からわずか1日と少ししかなかったにも関わらず、松田は大きなミスすることなく、激しいダンスも完璧に覚え、見事に最後まで踊り切った。演技後、松田は「表現者のみなさんと、郄橋海人と一緒にパフォーマンスができて本当に幸せでした」と伝えた。

これにネットでは「さすがに鳥肌」「さすがだわ」「まじでなにものなん……？」「これを1日で覚えて完璧に踊りきる松田元太、やっぱり天才」「すごすぎて代役とは思えない」「短期間であのダンス覚えたのにはびっくりだわ」「ただただ松田元太が凄いが改めてわかった」と称賛の声があがった。