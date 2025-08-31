英空母「プリンス・オブ・ウェールズ」の飛行甲板に並ぶ戦闘機Ｆ３５Ｂ＝３１日、東京都江東区

東京国際クルーズターミナル（東京都江東区）に寄港している英海軍の最新鋭空母「プリンス・オブ・ウェールズ」が３１日、一般公開され、事前抽選で当選した約９０人が見学した。

同空母は英空母打撃群の中核を担う。１２日に米海軍横須賀基地（横須賀市）に寄港し、２８日に初めて東京湾に入港。艦橋構造物が二つに分かれた「ツイン・アイランド」が特徴で、ステルス戦闘機Ｆ３５Ｂやヘリコプターを搭載している。

在日英国大使館によると、一般公開の抽選には約４万人の応募があったという。参加者は航空管制を行う後部艦橋や、飛行甲板などを回った。前部艦橋の操舵室では司令官席に参加者が座っての記念撮影や、甲板にずらりと並んだＦ３５Ｂなどを写真に収めていた。

父と参加した大学生（２０）＝川崎市中原区＝は「人生で初めて乗り、驚きばかりだった。ここで働く人々の姿が想像できた」と声を弾ませた。案内役を務めた男性乗組員は「日本の人々の反応を見ることで新たな発見があるように感じられ、楽しい時間だった」と話していた。

同空母は、横須賀に寄港中の英海軍駆逐艦「ドーントレス」とノルウェー海軍フリゲート艦「ロアール・アムンセン」とともに９月２日に離日する予定。