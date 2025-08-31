お笑いコンビ「品川庄司」庄司智春（49）が31日、妻でタレントの藤本美貴（40）のYouTubeチャンネル「ハロー！ミキティ」に出演。藤本の手料理を巡り、本音を打ち明けた。

今回は「夫婦で違う家庭料理の常識」と題し、庄司と藤本が家庭料理にまつわる質問に答える企画を実施。動画内では、庄司は藤本の“初めての手料理”にまつわるエピソードを振り返る場面もあった。

庄司は「最初につくってくれたのはカレーライスとサラダ。サラダのドレッシングはオリジナルだったよね？」と当時を回想。しかし、そのドレッシングの味について、「美味しくなかった」と苦笑いを交えて告白。

「初めての手料理だから我慢して食べるべきか迷った。でも、こっちはもう長く付き合っていきたいと思ってたから、ここで“美味しい”って言っちゃうと、次もあのドレッシングが出てくるんじゃないかって…。だから意を決して“これ、まずいね”って言った。ポップな感じでね」と、当時の“賭け”を明かした。

すると藤本は、「“ほんとだ、まずい〜！”って明るく返してくれた。あのときは助かった〜って思ったよ」と笑顔で振り返った。

庄司の正直なひと言に藤本も、「違う人だったら終わってるからね」と、冗談交じりにツッコミを入れていた。