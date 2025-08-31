自動餌やり機に猛ダッシュする2匹の保護猫の姿が、Instagramアカウント『ponpoko_missrain』で公開されました。待ちに待ったご飯に駆け寄る俊敏な動きは15.3万回以上再生され、「綺麗なお顔のにゃんこたち」「たくさん食べて元気に大きくなってね」といったコメントが寄せられています。

自動餌やり機に猛ダッシュ！

ぽんちゃんとぽこちゃんは、保護猫カフェから飼い主さんのもとへやってきた仲良し兄妹です。

そんな「ぽんぽこコンビ」のご飯の時間は、いつもとても賑やか。

ご飯の時間が近づくころ、2匹はリビングの椅子の上でのんびりくつろいでいるように見えました。ところが、よく見るとじっと一点を見つめています。その視線の先にあるのは、自動餌やり機。

ご飯が出る音が鳴った瞬間、ぽんちゃんとぽこちゃんは一目散に猛ダッシュ！そして勢いよくご飯を食べ始めました。

そんな中、足元のマットが走った拍子でよれてしまったことに気づいたぽんちゃんは、食事の合間にさりげなくマットを整えるという気配りまで見せたのだとか。

食欲旺盛で元気いっぱい、それでいて几帳面な一面も持つぽんちゃんとぽこちゃん。

2匹のご飯タイムは、見ている人の顔を自然とほころばせます。

寝ていても猛ダッシュ！

ほかの投稿でも、自動餌やり機に猛ダッシュする2匹の姿が紹介されています。

この日、ぽんちゃんとぽこちゃんは、自動餌やり機のすぐ隣で仲良くお昼寝中。

静かな寝息を立ててスヤスヤ眠っていましたが、その時――。

突然、自動餌やり機からご飯が出る音が響きます。

すると、つい先ほどまでの穏やかな寝姿からは想像もできないほどの俊敏さで、2匹は飛び起き、ご飯へ一直線！

まるでスイッチが入ったかのような、見事な食事ダッシュでした。

とってもなかよしな2匹

さらに、ほかの投稿では、ぽんちゃんとぽこちゃんの微笑ましいやり取りも紹介されています。

ソファの上でぐっすり眠るぽんちゃん。その耳を、ぽこちゃんがひたすらペロペロと舐め続けます。

よほど心地よいのか、ぽんちゃんは舌を少し出したまま、うっとりとした表情を浮かべていました。

冒頭の、自動餌やり機に猛ダッシュする投稿には、「分散した？1匹だと思っていたのでびっくり！」「”そろそろじゃね？”みたいな顔してるのも可愛い」「マットのお直し可愛いですね」などのコメントが寄せられ、ぽんぽこコンビの俊敏さに思わず笑顔になる方が続出しています。

Instagramアカウント『ponpoko_missrain』では、仲良し兄妹のぽんちゃんとぽこちゃんの様子を見ることができます。

ぽんちゃん、ぽこちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！

