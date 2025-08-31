「black sheep of the family」の意味は？「黒い羊」という意味ではありません！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「厄介者」でした！

この表現は、よそもの、あるいは厄介者のことを指します。

通常の羊は白いですが、そのなかでの黒い羊は「よそもの」「厄介者」または「家族の恥さらし」という意味になることもあるそうですよ。

「I'm the black sheep of the family; only I sill don't have a job even though I'm 26 years old.」

（私は家族の厄介者だ。もう26歳だが、職についてない）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。