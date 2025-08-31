「black sheep of the family」の意味は？「黒い羊」という意味ではありません！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「black sheep of the family」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「厄介者」でした！
この表現は、よそもの、あるいは厄介者のことを指します。
通常の羊は白いですが、そのなかでの黒い羊は「よそもの」「厄介者」または「家族の恥さらし」という意味になることもあるそうですよ。
「I'm the black sheep of the family; only I sill don't have a job even though I'm 26 years old.」
（私は家族の厄介者だ。もう26歳だが、職についてない）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部