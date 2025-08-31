今回SNSで話題になったのは、爪とぎでくつろいでいた猫の前を「とある食べ物」のおもちゃが通り過ぎる瞬間。予想外の出来事に猫ちゃんも思わず二度見してしまったのだとか…。

投稿はX（旧Twitter）にて、201.7万回以上表示。いいね数はなんと7.2万件を超えたそうです。Xユーザーたちからは、「リアクションが人間すぎる」「ええっ！？って顔がいいですね」などのコメントがたくさん寄せられていました。

【動画：突然流れてきた寿司のおもちゃに猫が…】

猫の横に予想外なものが流れてきた

今回、Xに投稿したのは「マクー」さん。

投稿に映っているのは、爪とぎの上でリラックスしていた猫ちゃんの姿。そこへ突然、とあるものが走ってきたそうです。その正体はなんと「お寿司」。

お寿司のおもちゃが二つ連なって猫ちゃんの横を通過。もちろん本物のお寿司ではありませんが、その見た目のインパクトは十分。予想もしていなかった「寿司の乱入」に猫ちゃんも一瞬フリーズ。

お寿司が通り過ぎた直後、猫ちゃんは思わず「今のは何？」と言わんばかりに二度見。驚きと戸惑いが混ざったようなその表情は、とても愛らしいです。猫も予想外な事態に遭遇すると、人間みたいなリアクションをするんですね。

猫ちゃんの二度見にX民も爆笑

お寿司が真横を通過するという予想外な出来事を経験した猫ちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「なんだ寿司か…スシっ！？」「すっごいびっくりしてるwセクシーポーズで固まってるのにしっぽだけ動いてるw大爆笑しましたw」「ええっ！？って振り返るの好き」などの声が多く寄せられていました。

多くの方が走行するお寿司に戸惑う猫ちゃんのリアクションを見て笑いがこみ上げてきた模様。今日も猫ちゃんのお家では、お寿司のおもちゃが室内を爆走しているかもしれません。

写真・動画提供：Xアカウント「マクー」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。