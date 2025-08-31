「食べ応えUP」「贅沢な一品♡」【マクドナルド】急げ！ 2週間限定！「新作バーガー」

【マクドナルド】から、新作の「チーチー」シリーズが、8月20日から約2週間限定で登場！ チーズの重厚感が魅力的なシリーズで、いつものバーガーとは一線を画す満足度が期待できます。今回はチーチーシリーズの新作バーガー2種をご紹介します。

とろけるチーズ重ねで濃厚に！「チーズチーズダブルチーズバーガー」

「チーズチーズダブルチーズバーガー」は、ダブルチーズバーガーにホワイトチェダーチーズを2枚追加した、ボリューム感が際立つ一品。@ftn_picsレポーターHaruさんは「チーズの濃厚さも食べ応えもUPしている」と感じたよう。チーズ好きは見逃さないで！

てりやきにとろけるチーズをプラス「チーズチーズてりやきマックバーガー」

「チーズチーズてりやきマックバーガー」は、甘辛いてりやきソースの魅力に、チェダーチーズとホワイトチェダーチーズの濃厚な風味が重なり、よりリッチな味わいに◎ 筆者も試したところ、レポーターHaruさんが「贅沢な一品」と言う通り、てりやき × チーズの組み合わせがマッチしていて、満足感の高い仕上がりでした。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里