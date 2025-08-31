食楽web

●あなたの9月前半（9/1～9/15）の運勢は？ 人生という道で本当に迷った人だけがたどり着く、秘密の裏路地でひっそり鑑定をする占ねこ先生のタロット占い。占いを通して人生をより幸せに導きます。

まずは下のA、B、Cの3枚のカードから好きなカードを1枚選んでください。それがあなたの9月前半（1日～ 15日）までの運勢カード。運気と恋愛運や仕事運、ラッキーアイテム＆ワードをもとに、日々のヒントにしてくださいね。

「面白いことに出たカードの番号が、6、8、9とほぼ繋がっていました。タロットって人生の旅になっているので、今回、この占ねこをみてくださったみなさんは、人生の旅の結構似たようなステージにいるようです。何周目かは別として（笑）。

みなさん、このフェーズを抜けて自分の内面がさらに充実し、次のステージに向かっていくよう。まさに今年のラストスパートにふさわしいカードですね。楽しんで読んでいってくださいにゃ」（占ねこ先生）

Aを選んだあなたは「力 （正位置）」

暑～い夏がまもなく終わりを告げ、夏休みも終わり。

「もう今年も終わりだなぁ」ってしんみりしちゃう人もいれば、「今年残された4ヶ月、さぁ、何ができるかな！」ってなんとなくエンジンをかけ直すような人もいる時期だと思います。

Aを選んだあなたは紛れもなく後者。9月に改めてリセットできたり、エンジンを掛け直すことができる、そんな時期を迎えそう。

何年か前までは「夏だ～！楽しむぞ！」って思った人も多かったけど、近年ちょっと暑すぎるじゃないですか、どう考えても。毎日のように熱中症アラートが出て、出かける気にもならない。なるべくじっとこもる、そんな夏になってしまいました。冬眠ならぬ夏眠のような。

だけど、夏って季節のエネルギー的には活発な季節。本当は動きたくても、動けなかった分、さーて、動こうか！

9月に入っても暑い日はありますが、それでも季節は秋に向かって少しずつ過ごしやすくなるはず。動けなかった分、その間に溜まった「あれもしたい、これもしたい」をたくさん叶えたり、来年に向けてやりたいことの準備を始めたり。内側から力がみなぎるような時間を過ごせそう。

そうすることで、人生の次のテーマが垣間見えてくる人もいるかも。とはいえ、人生云々とか、まだそこまで深く考える必要はなくて、まずは自分のエネルギーの赴くままに行動するとよさそう。

きっとこの時期、動くことが楽しいし、動けるパワーもたくさんあるはず。そんなあなたのことを宇宙の無限の力が後押しをしてくれるはず。やりたいことをたくさんしていたら、知らないうちに将来に繋がるフックがたくさんかかってた、なんてことも大いにありそう。

さておき、夏バテがあった人は早めにケアしてね！

（仕事運）

自分の信念に従って力強く仕事をこなせます。信念や誠意をしっかり持つことでますます良い仕事ができるでしょう。

（恋愛運）

誠実にお付き合いすると、ますます絆が深まりそう。

相手募集中の人は、自分から行動してみて。

【ラッキーフード／ラッキーアクション】

暴飲暴食に注意。冷たいものの食べ過ぎ飲み過ぎに気をつけて。お腹をいたわる食事をしよう。あとはたくさん楽しいことしてね！

Bを選んだあなたは「隠者 （正位置）」

すんすんすんすんす～んって、深～く潜ったらいいよ。思いのままに。気が済むまで。見つかるまで。

どこに？ 自分の内側に。

Bを選んだあなたはなんというか、もう来年の準備？に入っていく、みたい。もう今年結構楽しかったし、次、自分が求めてることってなんなん？ っていう段階のエネルギーが入ってきます。

人生にはいろんな繰り返しがあって

とにかく目の前のことをがむしゃらにやっていく → あ、一通りやったな。あるいはまだあるけど、なんか物足りなくなってきた、このままでいいんだっけ？ → 本当は何やりたいんだっけ？何を求めてるんだっけ？ 自分は何がしたくて生まれてきたんでしたっけ？ → あ、これがやりたかったんだ！ → がむしゃらにやっていく（繰り返し）

大雑把にいうとそんな感じ。

その中で苦しいこと、予想外なことがあったりしていくわけですが、それはさておき、Bを選んだあなたは、この段階で言うと「本当は何やりたいんだっけ？ 自分は何を求めてるんだっけ？ 自分、何がしたくて生まれてきたんでしたっけ？」のフェーズにきます。

季節はちょうど秋。そんなテーマに向き合うのにぴったり。

テーマは「自分」。

自分が今までやってきたこと、動いてきたこと、ちょっと手を止めて、足を止めて、じ～っと向き合う、そんな秋の始まりになりそう。

とはいえ、家でじ～っとしている必要はなくて、毎日の中でふと自分の心の動きに注目して。それに費やす時間を長くしてもらえたら、きっとあなたの中のあなたが喜ぶはずね。

通勤の途中に香ってくる秋の香が好きだったり。

並び始めた秋の味覚が嬉しかったり。

そんなとき、なんで嬉しいの？ どんなところが好き？

自分といろんな対話をしてみてね。

はじまりはそんなことでいいの。

そんな些細なことがあなたの人生のテーマの糸口となるんです、ってカードは言っていますよ。

（仕事運）

何かあった時に急いで結論を出すんじゃなくて、ちょっと時間をとって考えるようにしてみて。

（恋愛運）

いつも二人でいなくても良くない？ たまには一人で自分とのデートを楽しもう。

【ラッキーフード／ラッキーアクション】

心安らぐカモミールやラベンダーのハーブティー

カフェや図書館、人気のない公園など落ち着いた場所で、自分との時間を楽しんで。

Cを選んだあなた「恋人たち （逆位置）」

この時期ちょっと揺れたり、煮え切らなかったり、モヤっとするかもしれません。好きな仕事をしているのに、好きな人と一緒にいるのに、楽しみきれない、ノリきれない…そんな感じ。

でも大丈夫、人生に無駄なことなんて一つもないんです。そういう意味で見てみると、恋人たちのカードが逆位置に出ていることで、あなたに気がついて欲しいことがあるってことなんですね。

ここで気がついて欲しいことは、そのモヤモヤ、何かを取り除けばすっきりするはずってこと。もっとはっきり言うと、あなたの今の状況に何かいらないものがあるってこと。さらに言えばそれを捨てなさい、ってことね。

今回の場合、それはおそらく「人」です。周りにいる「人」。今関係している「人」。いい人の可能性も大いにあります。あるいはあなたがいい人だと思っていたり、魅力的だと感じている「人」。捨てるってちょっと強い言い方しちゃいましたけど、要は関係を切る、ってことです。

もしかしたらそれは難しいと感じるかもしれない。本当は関係きっちゃってもいいくらいです。でも難しいんだったら距離を置いてみて。しばらく、う～んそうだな、この占いを読んだ日から最低でも２週間。

最初は寂しかったり困ったりするかもしれない。だけど、他にあなたのそばで支えてくれる人がちゃんと現れるから。あるいはもうすでにいるけど、気がついていないだけかもしれない。

断捨離と一緒。その場所を空けたら、もっといいものが入ってくるし、運気も変わるのよ。そのためならちょっと寂しくても我慢した方がいい。その我慢は大いなる伸び代となって、将来あなたの支えになるはずだから。

きっといつも優しいあなたなんだけど、ちょっとドライになるのも必要、ってカードは言ってる。

心地の良い秋、気持ちすっきり迎えましょ♪

（仕事運）

ちょっとやっかいな人が現れるかも。できたら距離をとって、もし無理ならいないものとしてまともに相手しないこと。

（恋愛運）

リフレッシュするといい時期。お互い依存していないか、もしそうなら一人の時間を作ってね。募集中の人は周りのアドバイスに惑わされず、相手の本質を見抜いて。

【ラッキーフード／ラッキーアクション】

何を食べるかではなく、誰とどう食べるか、意識してみて。

SNSのやりすぎに注意。大切なのは「つながり」そのものではなく、繋がっている人たちの「本質」。