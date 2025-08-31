野良猫の赤ちゃんを保護したら、2匹の犬がいつもそばで見守ってくれて…その後の展開に涙が止まらないと反響を呼んでいます。

話題になっている投稿は記事執筆時点で5万6000回再生を突破し、「愛情たっぷり」「泣けちゃいます～」といった声が寄せられています。

【動画：病気で倒れていた野良猫の赤ちゃんを保護→心配した『2匹の犬』が…涙が出る『素敵すぎる展開』】

赤ちゃん猫が心配すぎて

Instagramアカウント「kuku.yoyo_boy」に投稿されたのは、保護された野良猫の赤ちゃんを見守るミニチュアダックスフンドの「くったん」と「よよたん」の様子。赤ちゃん猫は、猫風邪と熱中症で倒れていたところを保護されたのだそう。

ケージの中で猫風邪と戦う赤ちゃん猫を、そばからじっと見守っている2匹。あくびが出てしまうほどに眠くても、赤ちゃん猫のそばにいて看病していたんだとか。

仲睦まじい3匹

よよたんは赤ちゃん猫をお鼻でツンツンしていますが、安心しきっているのか微動だにしない赤ちゃん猫。一方のくったんは、赤ちゃん猫を驚かせないように少し下がって見守っています。

2匹の間は赤ちゃん猫にとっての「特等席」なようで、心からくつろいでいるよう。赤ちゃん猫がノビをすると、「どちた？」と2匹は同時に様子を伺います。仲睦まじい3匹ですが、赤ちゃん猫はお家から旅立ちの時を迎えることに。

離れてたって家族

お父さんの猫アレルギーが発覚し、お母さんの信頼できるお友達が赤ちゃん猫のずっとの家族になってくれることが決まったのです。たとえ離れていても、お互い信頼しあっている3匹はずっと家族です…！

病気で保護された赤ちゃん猫を、献身的に見守り続けた2匹。その想いは赤ちゃん猫にたっぷり伝わっているようです。巣立った赤ちゃん猫が、元気に健康に育っていくことを、2匹もきっと祈っていることでしょう。

投稿には「愛情たっぷり」「泣けちゃいます～」「ずっとのおうちが見つかってよかった」「離れても家族！！」「ちょっと寂しくなっちゃうね」「元気に幸せに」といったコメントが寄せられています。

くったんとよよたんの可愛さあふれる日常は、Instagramアカウント「kuku.yoyo_boy」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「kuku.yoyo_boy」さま

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。