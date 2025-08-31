日本航空（JAL）は、ベンチャーウイスキーが秩父蒸留所で製造する「イチローズモルト秩父シングルモルト JAL EXCLUSIVE 2025」と「イチローズモルト ＆ グレーン JAL EXCLUSIVE」を機内販売する。

JALでは、日本各地に点在するクラフト蒸溜所でつくられる「ジャパニーズクラフトウイスキー」を販売し、その体験をきっかけに日本各地に足を運んでもらい、移動を通じた関係・つながりの創造を目指している。取り組みの第10弾として展開する。

「イチローズモルト秩父シングルモルト JAL EXCLUSIVE 2025」（40,000円）は、バーボン樽で熟成しノンピーテッド原酒を主体に、ミズナラ樽や熟成感のあるシングルモルトを特別にヴァッティングした味わいの重なりを感じることができる特別なボトルだという。国際線ファーストクラス利用者を対象に販売し、機内でも提供する。

「イチローズモルト ＆ グレーン JAL EXCLUSIVE」（20,000円）は、平均熟成年数10年を超える約20種類の個性の異なる原酒をブレンドしたJAL限定のワールドブレンデッドウイスキーで、重厚な味わいと、時間と共に感じる奥深い甘みを感じることができるという。国際線ファーストクラスとビジネスクラス利用者を対象に販売し、韓国路線を除くビジネスクラスでも提供する。

いずれも「事前オーダーサービス」から予約を受け付ける。