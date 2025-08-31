Da-iCE、GENERATIONSと2年連続同じ2曲でコラボ “お祭りソング”で5・7・5の煽りも【a-nation 2025】
【モデルプレス＝2025/08/31】5人組アーティスト・Da-iCE（ダイス）が8⽉31⽇、東京・味の素スタジアムにて開催された「a-nation 2025」に出演した。
代表曲『CITRUS』の美しいアカペラから、TikTokでバズを生み出したポップチューン『I wonder』とヒット曲でロケットスタートしたDa-iCE。続いてリズムゲームのような拍手のアニメーションがスクリーンに流れると、TBS系「音楽の日2025」（7月19日放送）内のプロジェクト「ココロオドルお祭りソングを作ろう！」から誕生した『Tasty Beating Sound』で、夏の祭典「a-nation」を鮮やかに染める。
花村が観客に対し「涼しくて一石二鳥」とレクチャーリズムに合わせてうちわで仰がせたり、歓声が小さいことに「ごめんなさい『a-nation』起きてる？」と問いかけたり、「皆さんの好きなアーティストさんの名前を空に叫んで！」と煽るも各々が好きなアーティストを叫んだことで「そういう時はDa-iCEって言うんや」とツッコんだり、ユーモアも忘れないのがDa-iCEらしい。さらに、同曲は全編歌詞が5・7・5になっているだけでなく間奏で俳句を読むシーンが印象的だが、今回は花村から「一発、句を」と促された工藤大輝が「配信の奥の皆さんもご一緒に」「スタジアムでっかい声を響かせろ！」と5・7・5で煽り、客席も歓声で応えていた。
さらに、昨年の「a-nation」でもGENERATIONS（ジェネレーション）のステージにDa-iCEがサプライズ登場し、コラボレーションが話題を呼んでいたが、今回もGENERATIONSの楽曲『Hard Knock Days』、Da-iCEの楽曲『DREAMIN’ON』と、アニメ『ワンピース』オープニングテーマをメドレーで披露する2年連続のスペシャルな展開に。GENERATIONSは「なんかやったほうがいいんじゃないですか？」「一緒に曲とか？」とさらなるコラボレーションへの期待も込めステージを去った。2組のコラボで上昇したボルテージはそのままに、夏フェスの定番曲となった『スターマイン』ではメンバーがステージを縦横無尽に駆け回る。ラストは夏の締めくくりに相応しい「熱闘甲子園」（朝日放送）テーマソング『ノンフィクションズ』で最高潮に盛り上げていた。
今回で21回⽬を迎える「a-nation」は2日間、味の素スタジアムにて開催された。30⽇はYEJI（初出演）、ZICO（初出演）、TREASURE（初出演）、Novelbright、NiziU、MAZZEL、三浦⼤知らが出演し、7⼈組HIPHOP・R&BガールズグループXG（初出演）をヘッドライナーに迎えた。
2⽇⽬となる31⽇はDa-iCEのほか、久保⽥利伸（初出演）、NCT WISH、THE RAMPAGE、GENERATIONS、超ときめき◆宣伝部（※◆は正しくは「ハート」）（初出演）、TRF、NEXZ（初出演）、Hey! Say! JUMP（初出演）が出演するほか、デビュー27年⽬を迎え「a-nation」史上最多となる20回⽬の出演を果たす浜崎あゆみがヘッドライナーを務める。（modelpress編集部）
1．CITRUS
2．I wonder
3．Tasty Beating Sound
4．Hard Knock Days（GENERATIONSとコラボ）
5．DREAMIN’ON（GENERATIONSとコラボ）
6．スターマイン
7．ノンフィクションズ
◆Da-iCEセットリスト
1．CITRUS
2．I wonder
3．Tasty Beating Sound
4．Hard Knock Days（GENERATIONSとコラボ）
5．DREAMIN’ON（GENERATIONSとコラボ）
6．スターマイン
7．ノンフィクションズ
