ウクライナ空軍は３０日、ロシア軍が前夜から同日未明にかけてドローン（無人機）約５４０機やミサイル４５発を発射し、ウクライナ各地を攻撃したと発表した。

南部ザポリージャ州では集合住宅が被害を受け、州知事によると少なくとも１人が死亡し、３０人が負傷した。

首都キーウでは、２８日の大規模攻撃で２０人以上が死亡したばかり。ウォロディミル・ゼレンスキー大統領はＳＮＳへの投稿で、対露制裁の強化を呼びかけた。

ウクライナ西部リビウでは３０日、同国の最高会議（国会）の元議長アンドリー・パルビー氏が路上で射殺された。地元メディアによると、パルビー氏は親露派政権が倒れた２０１４年の「マイダン革命」を主導した人物の一人で、配達員を装った銃撃犯に８発撃たれたという。犯人は逃走した。

一方、露国防省の３０日の発表によると、露軍のワレリー・ゲラシモフ参謀総長は今年春から夏にかけて実施した軍事作戦を総括し、露軍がウクライナ東部ルハンスク州の９９・７％を制圧し、残りは６０平方キロ・メートル未満と主張した。同ドネツク州では７９％、南部ではヘルソン州の７６％、ザポリージャ州の７４％がそれぞれ露軍の支配下にあるとも述べた。