籠に入ったカキの稚貝は沖合のいかだにつるされて育った＝昨年１１月２０日、小網代湾

三浦市・小網代湾の漁業者たちが手入れをしてきた養殖カキが今年から「小網代の牡蠣（かき）」として商品化され、市内の市場などに出荷されている。海水の影響で成育は予定より遅れたものの、独特の味わいを求めて評判は上々。漁業を取り巻く環境が厳しくなる中、三浦の新たな特産物として期待が高まっている。

みうら漁業協同組合の漁業者たちは２０２４年１１月、波が穏やかな湾内に体長約２センチの徳島産マガキ（加熱用）の稚貝計１万５千個を三角柱型の籠に入れ、３カ所のいかだにつるして海中に沈めた。

２３〜２４年に実施した試験養殖の成果を参考に、当初は今年の５〜６月に出荷する予定だった。しかし、養殖を支援している県水産技術センター（同市）によると、２月から３月にかけて海水温などの影響で餌となるプランクトンが少なかったことから成育が２カ月ほど遅れたという。

ようやく８月に入って出荷できる重さ６０〜１００グラムまで育った。貝殻に付着したフジツボの除去など見栄えを良くした後、順次出荷している。産卵しない種類のため、肉厚でうまみ成分は豊富。味は評判がいいという。出荷は９月中旬まで続く予定。