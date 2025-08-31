◇関西学生アメリカンフットボール1部リーグ 関学大52―7甲南大（2025年8月31日 王子スタジアム）

昨年より速さと凄みを増して、QB星野太吾（2年）がフィールドに帰ってきた。兄・秀太（4年）との争いを制してつかんだ開幕スターター。背番号18は最初のオフェンスからギアをトップに入れた。

第1Q、自陣39ヤードからのシリーズ。RB井上誉之（4年）のランで敵陣44ヤードまで進み、続くプレーで星野太がボールをキャリーする。密集を右へ左へかわしながら、エンドゾーン目前へ。残り2ヤードからの攻撃をRB永井秀（2年）が先制TDで締めた。

星野太といえば、ルーキーイヤーの昨年はパスが持ち味。ランのキレ味、迫力では、兄の後塵を拝していた。万能型への可能性を示した42ヤード独走。明らかにチームに勢いがついた。

ビッグプレーが生まれたのは第1Q終了間際に訪れた2度目のオフェンスだった。自陣31ヤードからパス、ランで敵陣40ヤードまでボールを進め、続くプレーコールはパス。バックステップした司令塔に1人がラッシュをかけたものの、星野太はあわてない。体勢を崩しながらRB平野日々輝（2年）へスクリーンパスへ通し、そのままエンドゾーンまで走り抜けた。

第3QにもTDパスを通し、白星スタートに貢献。69年の歴史に幕を下ろす王子スタジアムのラストゲームで、ヒーローになった。

昨年は全日本大学選手権準決勝で法大に惜敗。「来年は課題を全部つぶして、絶対に甲子園で勝ちたい」と星野太は誓った。第3Q途中からは星野秀もフィールドへ。同じく2TDパスを通し、存在感を示した。兄弟によるレベルの高い争いが、関学大オフェンスの地力を上げる。