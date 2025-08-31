【2025年9月の運勢】かに座（蟹座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年9月のかに座（蟹座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、かに座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
心地よい方向へ
・全体運
あれこれ試すと、自然にお気に入りが残りそう。それが、これからのスタンダードになっていくでしょう。ここでポイントは、お金や手間を惜しまないこと。それなりによいものが見つかると、「もうこれでいいか」ってなってしまいやすいのですが、その先にもっとよいものが隠れている可能性が高いのです。ちゃんと探す、確かめることをミッションとして。
よいタイミングなので、いままでなんとなく選んでいた商品をメーカー毎に比較してみるのもよさそう。比べてみることで、あなたにとっての正解が分かるでしょう。仕事は、ディスカッションや相談でクオリティーが上がっていきます。オフは、川の流れ、海の満ち引きなど、水のパワーを感じる場所へ。
・社交運
ゆるやかなつながりが幸運を呼びます。「行けたら行く」「いるかな？」でのぞくイメージで。約束や時間で縛らず、互いに気が向いたときに会えるような関係が、幸せな広がりを見せていくでしょう。また、あなたがそんな場を作るのもオススメ。月に1回でもいいので、プライベートイベントを開催する、ホームパーティーを開くなど、ホスト側に回ってみましょう。冠婚葬祭は、壁に耳あり。当事者のウワサ話は、冗談でも現場では言わないこと。
・恋愛運
恋は、出会いが多く、1人に絞れないかも。気になる人とはリアルに会ってみることで、自分に本当に合うかが見えてくるはず。カップルは、プチマンネリムード。デートのタイミング、内容に変化をつけるといい感じ。
ラッキーポイント……マスタードイエロー、オールインワン、イヤーカフ、予約席
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
