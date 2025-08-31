◇九州六大学野球秋季リーグ第1週2日目 北九大20―11久留米大（2025年8月31日 北九州市民）

5回終了時点で2―2だったとは思えない。最終スコアは20―11だった。両チーム合わせて28安打が飛び出した乱打戦を制して北九大が開幕連勝スタートを飾った。

7回に1年生の古謝の3ランで北九大がリードしたが、久留米大が9回に追いつき延長10回からはタイブレークに突入。10回に古謝が2打席連続の3ランを同じように右翼席に運んだ。「うまく自分の形でスイングができました」と笑みを浮かべた。ただ、久留米大も粘る。2本の適時打で同点に追いついた。11回も2点ずつ取り合って12回へ。古謝は右越えに適時三塁打を放ちこの日、4安打7打点。打線もつながり10点を入れ20点の大台に乗せた。

殊勲の古謝は沖縄県出身。「親元を離れて寮生活をしてみたい」と岡山学芸館に進んだ。昨夏は甲子園に出場してチームの2勝に貢献した。「目指す意味があったなと思える場所でした」と感慨深げに語る。今年も後輩たちは甲子園に出場する姿は頼もしく感じた。ほかにも刺激を受けていた。中学のチームの後輩にあたる沖縄尚学の安谷屋春空が全国制覇に貢献した。「ベンチに入って試合にも出ていたのでうれしかった」とパワーをもらった。

チームで1年生でスタメンは2番の永田と2人。古謝は「力になりたい」と決意した。