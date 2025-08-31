【2025年9月の運勢】しし座（獅子座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年9月のしし座（獅子座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、しし座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
のんびりライフを
・全体運
もうキャパオーバー。処理が追い付いていません。けれど、意識は覚醒しているため、「やらなきゃ」「なんとかしなきゃ」で気持ちが焦り、実際は思うほど手が動かせないため、もどかしさだけが募っていきます。あなたはよく頑張りました。気がかりがいっぱいな日々の中、感情をコントロールし、周囲のニーズに応え、非常に難しいバランスの中、一つひとつ丁寧に理想のゴールをさせたのです。
でも、同じことを続けてしまうと、それが常態になってしまいます。身も心もすり減ることに。一回、自分に軸を戻しましょう。スローペースでゆっくり暮らす、手に余りそうなら今回は断る、サポートに回るなど、緩めることで、逃げ道を作りましょう。
・社交運
人間関係を煩わしく感じそう。それだけ、疲れているのです。ただ、社交を断って日々のことに集中すると、今度は強烈な孤独感に悩まされるでしょう。センシティブになっています。今月の正解は、ボリュームダウン。フル参戦ではなく、途中から行く、早めに帰るなど、自分ファーストでお付き合いの量を調整していきましょう。SNSでのやりとりも、基本は1対1で。グループの交流は発言控えめ、見るだけがラクだし、安心です。
・恋愛運
恋は、後半盛り上がっていきます。前半に会ってピンとこない、かみ合わないと感じても答えを出すのは性急かも。ゆっくりと絆を育んでいきましょう。デートは室内プランで。新しい出会いは、女性の友人の仕切りで。
ラッキーポイント……ベージュ、天然素材、キッチンカー、常設展
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
