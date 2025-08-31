【2025年9月の運勢】おとめ座（乙女座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年9月のおとめ座（乙女座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、おとめ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
自然に道が開けます
・全体運
大事なのは、あなたの気持ち。やりたい、やりたくない、進めたい、終わらせたい、人任せにせずに方針を打ち出していきましょう。自分が言い出したことだからストップをかけにくいケースもあるでしょう。でも、もしかしたら、みんなもあなたに配慮してノーと言えないだけかも？ こうかもしれない、きっとこうに違いない、または、普通はこうだから……的な思い込みを外して、人生の交通整理を始めましょう。
ただ、1つだけ気を付けるといいのは、「こうするから」という宣言ではなく、「こうしたいんだけど」と相談の形で打ち明けること。たったそれだけで、聞いてもらえる可能性が高まります。仕事も、ちょっと下手に出て、相手を立ててみて。
・社交運
影響力が高まって、あなたの希望が実行されやすいのです。そんなつもりがなくても、自然にリーダー的な役割を果たすことになるでしょう。「言えば通っちゃう」と気づいたら、少し態度を変えていくとよいでしょう。意見を言う前に相手の希望を聞いてみるのです。それから、自分はこうしたいと伝えてみて。順番を譲るだけで、話し合う余地が生まれて、風通しのいい関係が作れるはず。オフは、グループで。ツアー参加もオススメです。
・恋愛運
恋は、カンがさえます。気になる人の気持ちや関係の行方がピンとくるでしょう。なんとなくこうなりそうという予感にしたがって動いていくとハズさないはず。関係進展、改善には、いたわりの言葉が有効。出会いは旅先に。
ラッキーポイント……レッド、ヘアカット、パンツコーデ、日帰り旅行
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
おとめ座（8月23日〜9月22日生まれ）意志を明確に
自然に道が開けます
・全体運
大事なのは、あなたの気持ち。やりたい、やりたくない、進めたい、終わらせたい、人任せにせずに方針を打ち出していきましょう。自分が言い出したことだからストップをかけにくいケースもあるでしょう。でも、もしかしたら、みんなもあなたに配慮してノーと言えないだけかも？ こうかもしれない、きっとこうに違いない、または、普通はこうだから……的な思い込みを外して、人生の交通整理を始めましょう。
・社交運
影響力が高まって、あなたの希望が実行されやすいのです。そんなつもりがなくても、自然にリーダー的な役割を果たすことになるでしょう。「言えば通っちゃう」と気づいたら、少し態度を変えていくとよいでしょう。意見を言う前に相手の希望を聞いてみるのです。それから、自分はこうしたいと伝えてみて。順番を譲るだけで、話し合う余地が生まれて、風通しのいい関係が作れるはず。オフは、グループで。ツアー参加もオススメです。
・恋愛運
恋は、カンがさえます。気になる人の気持ちや関係の行方がピンとくるでしょう。なんとなくこうなりそうという予感にしたがって動いていくとハズさないはず。関係進展、改善には、いたわりの言葉が有効。出会いは旅先に。
ラッキーポイント……レッド、ヘアカット、パンツコーデ、日帰り旅行
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)