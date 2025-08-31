【2025年9月の運勢】ふたご座（双子座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年9月のふたご座（双子座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、ふたご座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
どんどん流していく
・全体運
変化の多い9月です。状況も変わりやすいし、あなた自身の興味の対象も次々と移っていくでしょう。いくつか問題も派生しそうですが、思ったよりもさらっと解決に向かっていくはず。細かいことは気にせず、人に任せられることはどんどん任せてしまうと決めて、フットワーク軽くやっていきましょう。
遅めの夏休み、レジャーを楽しむのは大賛成。ホテルよりも旅館など、人のぬくもり、ふれあいを感じられるスポットが今の気分に合うようです。場合によっては、家族の相談も飛び込んでくるかも。できるだけ、本人にやらせる、または、プロの力を借りましょう。あなたがなんとかしようとすると、エンドレス要請を受けるハメになり、疲れてしまいそう。
・社交運
同時多発トラブルで、あちこちからボヤきやグチが殺到するでしょう。大事なのは、対応です。クソ真面目に「私ならこうする」と知恵を絞ったり、「頑張って」的に他人事として突き放したりすると、窮地に陥っている人の逆鱗に触れることに。求められているのは、優しい配慮です。「大丈夫だったの？」「なんとかなりそうなの？」と心にかけ、「きっとうまくいく」「ちゃんとやれる」と励まし、請け負ってあげて。関係のよい節目になるはず。
・恋愛運
恋は、身近に隠れていそう。なぜかよく会う、親切にしてくれる異性はあなたへの好意を隠しているみたい。1対1で会うなど、きっかけを作ってみて。進行中の2人はグルメデートが盛り上がりそう。
ラッキーポイント……ホワイト、大きめのバッグ、ランチメニュー、緑の多い場所
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
