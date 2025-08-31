「顔違う」人気インフルエンサー、裸眼で撮影した愛猫との写真に反響！ 「2人ともねこちゃん」
人気インフルエンサーのさくらさんは8月28日、自身のInstagramを更新。裸眼で撮影した愛猫との写真を披露しました。
この投稿にファンからは「裸眼めっちゃすきなんやけど」「猫ちゃんとのツーショかわいすぎ」「めがねさーちゃんかわい」「裸眼も鬼かわいい」「裸眼可愛いとか何者」「顔小さすぎる」「2人ともねこちゃんでかわいい」「お姉さん感マシマシだあ」「裸眼でこのビジュなの！！」「オフ感あってスキ」と称賛の声が多数寄せられています。
「裸眼可愛いとか何者」さくらさんは「裸眼だから顔違う 愛猫です」とつづり、1枚の写真を投稿。眼鏡をかけて愛猫に頬を寄せる、貴重な“裸眼”ショットを披露しています。
「メガネ似合う！！」23日にも眼鏡姿を披露しているさくらさん。ハーフアップのヘアスタイルに、小顔が際立つオーバーフレームの眼鏡をかけたショットに、ファンからは「めっちゃ大人すぎてかわいい」「思わず口に可愛いって出ちゃった」「えぐいかわいすぎ。。」「このめがねかけてる桜ちゃんすきー！」「メガネ似合う！！」「ハーフアップ天才ですか？？」「黒髪可愛すぎる」などの反響が寄せられました。
(文:福島 ゆき)