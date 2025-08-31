2025年9月1日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月1日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
知ったかぶりは厳禁。相手の話に感心すれば難を逃れそう。
11位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
散財の暗示あり。ファッションに使うお金を削る必要がありそう。
10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
世間体を大切にすると運気上昇。非常識な言動には注意して。
9位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
他人の秘密は口外しないで。言えばトラブルは必至の日。
8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
昼休みにうれしいハプニングが！ 近隣を散歩するのがカギ。
7位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
知的好奇心が高まる日。専門書店には素晴らしい発見が。
6位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
遠くの友人との交流にツキあり。まずは電話をかけてみよう。
5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
10代の流行に敏感になろう。周囲との交流に役立つはず。
4位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
異性の友達があなたの味方に。何でも相談すると収穫があるはず。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
自分のペースを貫こう。難航中の問題も好結果になる運！
2位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
開拓者精神でいっぱいに。臆病にならず思い切って挑戦を。
1位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
快調ながら金運のみピンチに。買い物は我慢したい日。
