今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2025年9月1日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月1日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


知ったかぶりは厳禁。相手の話に感心すれば難を逃れそう。

11位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


散財の暗示あり。ファッションに使うお金を削る必要がありそう。

10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


世間体を大切にすると運気上昇。非常識な言動には注意して。

9位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


他人の秘密は口外しないで。言えばトラブルは必至の日。

8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


昼休みにうれしいハプニングが！ 近隣を散歩するのがカギ。

7位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


知的好奇心が高まる日。専門書店には素晴らしい発見が。

6位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


遠くの友人との交流にツキあり。まずは電話をかけてみよう。

5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


10代の流行に敏感になろう。周囲との交流に役立つはず。

4位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


異性の友達があなたの味方に。何でも相談すると収穫があるはず。

3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


自分のペースを貫こう。難航中の問題も好結果になる運！

2位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


開拓者精神でいっぱいに。臆病にならず思い切って挑戦を。

1位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


快調ながら金運のみピンチに。買い物は我慢したい日。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)